Ryzen 7 9800X3D overclockato a 7,2GHz, impressionante!

Il Ryzen 7 9800X3D è il miglior processore da gaming sul mercato (qui trovate la nostra recensione), ma anche in overclock non scherza: nelle scorse ore la nuova CPU AMD è stata spinta al limite da ASUS ed MSI, con risultati a dir poco impressionanti.

Tony Yu, il General Manager di ASUS Cina conosciuto come "Uncle Tony", ha portato il processore a 6,9 GHz stabili, riuscendo a giocare a Valorant a più di 1400 FPS e a Counter Strike 2 a oltre 1200 FPS, condividendo i suoi risultati in un video. Framerate simili farebbero di certo felici i giocatori competitivi, se non fossero raggiungibili unicamente grazie all'azoto liquido: un sistema di raffreddamento decisamente poco pratico per la quotidianità e per i palchi dei tornei eSport.

Uncle Tony non è stato l'unico a ottenere risultati eccezionali: anche il team di overclocker di MSI si è dato da fare, riuscendo a spingere il processore, montato su una X870E Godlike, a 7.241 MHz. Sembra che la stabilità e le prestazioni del sistema non siano state testati a fondo, quindi non sappiamo quante migliaia di FPS il processore raggiunga a questa frequenza, ma si tratta in ogni caso di un risultato incredibile.

Le possibilità di overclock del nuovo Ryzen 7 9800X3D sono rese ancor più interessanti dal fatto che il modello precedente, il 7800X3D, non poteva essere overclockato. Uno dei motivi era il posizionamento della 3D V-Cache, posta sopra il CCD, che peggiorava di molto le prestazioni di raffreddamento; la nuova CPU sposta la cache aggiuntiva sotto il CCD, che rimane a contato con l'IHS e offre una dissipazione del calore decisamente migliore.

Nei PC che usiamo tutti i giorni non potremo certo raggiungere le frequenze toccate con l'azoto liquido, tuttavia il 9800X3D sembra prestarsi molto bene all'overclock anche con un dissipatore più classico, come un AIO da 360mm: sfruttando il PBO e il Curve Shaper si possono raggiungere stabilmente i 5,5 GHz su tutti i core, un bel boost rispetto ai 5,2 GHz stock, che assicura prestazioni migliorate non solo nei giochi, ma anche nelle altre attività multi-thread.