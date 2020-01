Nuove TV LG per il gaming, le uniche certificate Nvidia G-Sync

LG amplia la linea di TV presentando, al CES 2020, 13 nuovi modelli OLED, dotati di pannelli 4K e 8K, dai 48 agli 88 pollici. Non mancano anche nuove TV 4K LCD NanoCell. In tutti i nuovi modelli è incluso il nuovo processore Alpha Gen 3, che utilizza algoritmi di deep learning per migliorare la qualità delle immagini in base alla tipologia d’uso.

Tra le novità c’è una partnership con Nvidia per la certificazione di alcuni modelli OLED compatibili G-Sync. Saranno 12, in totale, i modelli certificati nel corso del 2020. Implementando questa tecnologia a refresh rate variabile LG offrirà un’esperienza di alta qualità in abbinamento con i videogiochi, non solo con le console da gioco, ma soprattutto con i PC.

Non solo G-Sync ma anche HDR, tramite una modalità HGiG, uno standard definito da un’alleanza di sviluppatori e game creators che ha lo scopo di offrire la massima compatibilità HDR.

Infine, durante lunghe sessioni di gioco, le TV OLED LG permettono di diminuire l’affaticamento degli occhi tramite la certificazione “Eye Comfort Display”, che assicura la capacità delle TV di regolare le emissioni di luce blu, elevati angoli di visione e anti-sfarfallio.