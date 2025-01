Questo controller unisce Xbox e Wii U, e potete costruirlo a casa

Daniel McKenzie, conosciuto online come "CNCDan", ha progettato l'XWii, un controller che unisce la forma del gamepad Wii U con l'ergonomia di un controller Xbox One. Questo progetto DIY offre ai giocatori un'alternativa personalizzata ai controller tradizionali, incorporando caratteristiche apprezzate come il D-pad della Wii U in un dispositivo con funzionalità attuali.

L'XWii mantiene l'ampio spazio di gioco tipico del gamepad Wii U aggiungendo elementi moderni come i motori di vibrazione e presenta diverse caratteristiche tecnologiche avanzate:

Joystick a effetto Hall per una maggiore precisione

Indicatore di stato RGB

Alloggiamento stampato in 3D

Pulsanti dorsali e grilletti personalizzati

Un aspetto fondamentale del progetto è la sua natura open source: McKenzie ha reso pubblicamente disponibili tutti i file e le istruzioni necessarie per replicare il controller, permettendo ad altri appassionati di creare la propria versione personalizzata.

Per assemblare un controller XWii sono necessari diversi componenti elettronici, hardware di fissaggio e parti stampate in 3D. McKenzie fornisce una lista dettagliata dei materiali richiesti:

Circuiti stampati (PCB):

1x PCB frontale con finitura ENIG

1x PCB posteriore

Componenti stampati in 3D:

Due metà dell'alloggiamento

Pulsanti dorsali

Grilletti

Hardware di fissaggio:

Inserti filettati di varie dimensioni

Viti a testa cilindrica con esagono incassato

Componenti elettronici:

Set di pulsanti e membrane da Switch Lite

Joystick con sensore Hall da PS5

Motori di vibrazione da Xbox

Microcontrollore ATmega 32U4

LED RGB e chip di controllo

Cavo dati USB

McKenzie sottolinea che il cablaggio interno del controller viene eseguito tramite saldatura anziché con cavi FFC, rendendo il progetto più accessibile ai principianti. Le istruzioni dettagliate per l'assemblaggio sono disponibili nel repository GitHub del progetto, insieme agli schemi di collegamento.

Sebbene il progetto sia ancora in fase di perfezionamento, i test iniziali hanno mostrato risultati promettenti. McKenzie afferma: "La latenza del controller XWii è risultata molto vicina a quella di un controller Xbox ufficiale". Questo dimostra che un progetto fai-da-te può raggiungere prestazioni paragonabili a quelle dei prodotti commerciali.

Attualmente, il design dell'XWii prevede una connessione cablata, ma McKenzie sta lavorando allo sviluppo di una versione wireless. Questo potrebbe rendere il controller ancora più attraente per gli appassionati di videogiochi che cercano alternative personalizzabili ai controller tradizionali.

Il successo di questo progetto evidenzia il potenziale della comunità maker nel campo dei dispositivi di gioco. Per chi fosse interessato a creare il proprio controller XWii o semplicemente a esplorare il progetto in dettaglio, tutte le risorse necessarie sono disponibili nel repository GitHub di McKenzie. Questo include i file di progettazione, le istruzioni di assemblaggio e la documentazione tecnica completa.