Ninja Gaiden 4 è la grande sorpresa dell'Xbox Developer Direct

L'attesa è finalmente terminata per i fan della celebre serie Ninja Gaiden. Durante l'ultimo Xbox Developer Direct, Microsoft ha svelato un'entusiasmante sorpresa: il quarto gioco segreto dell'evento è proprio il nuovo capitolo della saga action-adventure che ha fatto la storia dei videogiochi e arriva su Xbox Series X|S (acquistabile su Amazon), PC, PS5 e al day one su Xbox Game Pass.

Questa rivelazione ha scatenato un'ondata di entusiasmo tra i giocatori di tutto il mondo, che attendevano da tempo notizie sul futuro della serie. Il ritorno di Ryu Hayabusa, il leggendario ninja protagonista, promette di portare nuova linfa vitale a un franchise amato da milioni di appassionati.

L'ultima apparizione di Ninja Gaiden risale al 2012 con "Ninja Gaiden 3: Razor's Edge". Da allora, i fan hanno sperato in un nuovo capitolo che potesse riportare la serie ai fasti di un tempo. L'annuncio durante l'Xbox Developer Direct ha finalmente confermato che il team di sviluppo, Team Ninja ha lavorato in segreto con PlatinumGames per creare un'esperienza all'altezza delle aspettative.

I modelli dei personaggi, gli effetti particellari e gli scenari dettagliati promettono un'immersione totale nel mondo di gioco.

Il gameplay, pur mantenendo le radici action che hanno reso celebre la serie, introduce nuove meccaniche che promettono di rinnovare l'esperienza. Tra queste, un sistema di parkour avanzato che permetterà a Ryu di muoversi con agilità in ambienti verticali e complessi, e un arsenale di armi e tecniche ninja ampliate.

Microsoft ha annunciato che il nuovo Ninja Gaiden arriverà su Xbox Series X|S, PS5 e PC (al day one su Xbox Game Pass Ultimate).

La data di uscita non è ancora stata rivelata, ma gli sviluppatori hanno promesso ulteriori dettagli nei prossimi mesi, il titolo dovrebbe arrivare comunque quest'anno.