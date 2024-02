Nvidia GeForce Now, in arrivo la pubblicità sulla versione gratuita

Nvidia ha annunciato un cambiamento importante per la sua piattaforma di gioco in cloud, GeForce Now. A partire dal 5 marzo, gli utenti della versione gratuita del servizio inizieranno a vedere annunci mentre attendono di avviare una sessione di gioco. Sebbene questa mossa abbia suscitato reazioni contrastanti dalla comunità di giocatori, Nvidia sostiene che gli annunci contribuiranno a finanziare il livello gratuito del servizio e a ridurre i tempi di attesa medi nel tempo.

Gli annunci compariranno solo per gli utenti della versione gratuita, non influenzeranno il gameplay e dureranno fino a due minuti mentre gli utenti attendono in coda per accedere a un server remoto. Questa modifica è stata introdotta in un momento in cui Nvidia sta cercando di espandere la sua base di utenti e di migliorare l'esperienza complessiva di GeForce Now.

Tuttavia, molti utenti sono preoccupati che l'introduzione degli annunci possa compromettere l'esperienza di gioco. Finora, la versione gratuita di GeForce Now ha richiesto agli utenti di attendere in coda prima di ogni sessione di gioco, ma ora questa attesa sarà accompagnata da annunci.

Ovviamente, la versione gratuita di GeForce Now è inferiore alle versioni a pagamento, come Priority e Ultimate. Queste versioni offrono prestazioni migliori, latenza ridotta e supporto per monitor G-Sync.

Sia mai che gli annunci pubblicitari possano arrivare presto anche su altri abbonamenti, quali Xbox Game Pass, EA Play o PlayStation Plus.