Nvidia GeForce Now: rimosso anche The Long Dark

Dopo esser stati rimossi diversi titoli di Bethesda e Activision, Nvidia ha rimosso dal proprio servizio di cloud gaming GeForce Now anche The Long Dark, il survival sviluppato da Hinterland Studio. Stando alle parole del team di sviluppo del titolo, il loro gioco si trovava all’interno del catalogo del servizio di Nvidia senza che sia stato chiesto il loro permesso, per questo si è proseguito con la rimozione del gioco.

Il tutto è stato confermato tramite l’account Twitter di Raphael van Lierop, sviluppatore di Hinterland Studio che ha dichiarato ciò che segue: “Mi spiace per tutti coloro che sono rimasti delusi dal non poter più giocare a The Long Dark su GeForce Now. Nvidia non ha chiesto il nostro permesso per inserire il gioco sulla piattaforma, quindi abbiamo chiesto loro di rimuoverlo. Per favore, lamentatevene con loro, non con noi. Gli sviluppatori dovrebbero controllare sempre dove vengono rilasciati i loro giochi”.

Sorry to those who are disappointed you can no longer play #thelongdark on GeForce Now. Nvidia didn't ask for our permission to put the game on the platform so we asked them to remove it. Please take your complaints to them, not us. Devs should control where their games exist. — Raphael van Lierop (@RaphLife) March 1, 2020

A questo punto non è chiaro se anche altri sviluppatori si ritrovino nella stessa situazione dei ragazzi di Hinterland Studios. Stando all’esperienza dei ragazzi di The Long Dark, ma anche da quello che è successo con Bethesda e Blizzard Activision, sembra probabile che altri titoli potrebbero essere rimossi dal catalogo attuale di Nvidia GeFroce Now.

Non ci resta quindi che aspettare e vedere come si evolverà la situazione che riguarda la ludoteca di GeForce Now. Nel frattempo se volete vedere come se la cava il servizio di cloud gaming di Nvidia rispetto a Google Stadia potete trovare il nostro confronto a questo articolo. Cosa ne pensate dell’ennesima rimozione dal catalogo di GeForce Now?