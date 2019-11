Obsidian: c’è molto altro in lavorazione oltre a The Outer Wolrd e Grounded

É passata solo qualche ora dall’annuncio di un nuovo gioco targato Obsidian Entertainment. Grounded è stato annunciato proprio all’interno dello scorso Inside Xbox, e ha da subito sorpreso gli appassionati di tutto il mondo. Il titolo si è presentato come un survival da giocare cooperativa fino ad un massimo di 4 giocatori in contemporanea. A quanto pare però Obsidian avrebbe le mani in pasta anche in un altro progetto non ancora svelato.

Oltre a Grounded, il team dis viluppo ha rilasciato nemmeno un mese fa The Outer Worlds, la propria avventura ruolistica spaziale che sta ricevendo un ottimo riscontro da parte di pubblico e critica. Durante l’X019 la redazione di Eurogamer.net ha avuto l’opportunità di scambiare quattro chiacchiere con Adam Brennecke, sviluppatore di Obsidian responsabile dei lavori su Grounded.

Nel corso dell’intervista Brennecke ha dichiarato: “Proprio come con The Outer Worlds abbiamo grandi RPG in lavorazione.A dire il vero abbiamo parecchie cose in lavorazione al momento”. Sull’argomento è in seguito intervenuto anche Feargus Urquhart, CEO Obsidian. Alla richiesta del numero preciso di progetti su cui il team sta lavorando, quest’ultimo ha prontamente risposto: “Più di uno, meno di quaranta”.

Per scoprire quanti saranno effettivamente i progetti in sviluppo in casa Obsidian dovremo necessariamente aspettare del tempo. Di sicuro va detto che il team non ci sta lasciando a bocca asciutta, trovandosi in un periodo di grande ispirazione creativa. A quanti progetti credete sia al lavoro attualmente Obsidian? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.