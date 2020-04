Oculus: ecco come uscire di casa grazie alla VR!

In questo periodo di quarantena noi videogiocatori siamo costretti a rimanere in casa: forse non sarà un problema, visto che la nostra passione ci tiene compagnia, ma uscire all’aperto e muoversi un po’ comincia a mancare anche a noi. Non potendolo fare, possiamo trovare un’esperienza alternativa: precisamente, possiamo sfruttare i giochi VR di Oculus Quest e Oculus Rift S.

Ecco alcuni titoli che possono aiutare a fare movimento:

Beat Saber : un rhythm game nel quale muoversi a ritmo di musica per tagliare i diversi cubotti. È stato uno dei giochi VR di maggior successo del 2019 ed è appena stato aggiunto il pacchetto Timbaland Music!

: un rhythm game nel quale muoversi a ritmo di musica per tagliare i diversi cubotti. È stato uno dei giochi VR di maggior successo del 2019 ed è appena stato aggiunto il pacchetto Timbaland Music! Pistol Whip : se al taglio dei cubotti si preferisce sparare con le pistole, Pistol Whip è il gioco giusto. Il meccanismo è lo stesso di Beat Saber, ma bisogna sparare a coloro che cercheranno di farti fuori, a ritmo di musica!

: se al taglio dei cubotti si preferisce sparare con le pistole, Pistol Whip è il gioco giusto. Il meccanismo è lo stesso di Beat Saber, ma bisogna sparare a coloro che cercheranno di farti fuori, a ritmo di musica! The Climb : il gioco che permette di simulare un’arrampicata (sconsigliato a chi soffre di vertigini).

: il gioco che permette di simulare un’arrampicata (sconsigliato a chi soffre di vertigini). Richie’s Plank Experience : una vera e propria extreme experience. Bisognerà fare un respiro profondo e trovare il coraggio per salire su una trave di legno posta in cima a un grattacielo. Occhio a non cadere giù!

: una vera e propria extreme experience. Bisognerà fare un respiro profondo e trovare il coraggio per salire su una trave di legno posta in cima a un grattacielo. Occhio a non cadere giù! Superhot VR: uno dei giochi VR di maggior successo. Uno sparatutto in cui è fondamentale muoversi con circospezione, perché a ogni movimento corrisponde un movimento dei “nemici”. Uno dei giochi che sfrutta nel modo migliore la possibilità di spostarsi nell’ambiente senza fili, come appunto permette il visore Quest.

Inoltre potete divertirvi anche con questi titoli:

I Expect you to die : rompicapo in stile excape room. Il gioco permette di interagire con tutto ciò che ci circonda per venire a capo dei diversi enigmi.

: rompicapo in stile excape room. Il gioco permette di interagire con tutto ciò che ci circonda per venire a capo dei diversi enigmi. Sport Scramble : per i patiti di sport, Sport Scramble offre la possibilità di provare Tennis, Bowling, Baseball in maniera davvero divertente.

: per i patiti di sport, Sport Scramble offre la possibilità di provare Tennis, Bowling, Baseball in maniera davvero divertente. Elevent Table Tennis VR : il gioco VR per gli amanti del ping pong. Il livello di precisione è talmente accurato che è difficile credere di essere in VR.

: il gioco VR per gli amanti del ping pong. Il livello di precisione è talmente accurato che è difficile credere di essere in VR. Path of the warrior : il gioco che rispecchia la tradizione del picchiaduro a scorrimento e porta il tutto nel linguaggio della realtà virtuale. È uno di quei titoli nostalgici in cui la nostalgia è ben trattata.

: il gioco che rispecchia la tradizione del picchiaduro a scorrimento e porta il tutto nel linguaggio della realtà virtuale. È uno di quei titoli nostalgici in cui la nostalgia è ben trattata. Vader Immortal : gli appassionati di Guerre Stellari, non possono perdere i tre episodi della saga esclusiva Oculus dedicata a Darth Vader. Una storia originale e canonica, ambientata nell’universo creato da George Lucas.

: gli appassionati di Guerre Stellari, non possono perdere i tre episodi della saga esclusiva Oculus dedicata a Darth Vader. Una storia originale e canonica, ambientata nell’universo creato da George Lucas. VRChat: un vero e proprio mondo virtuale nel quale incontrarsi con i propri amici, sotto forma di avatar, o con persone da tutto il mondo con cui fare nuove amicizie.

Ovviamente l’Oculus Store è pieno di giochi ed esperienza di alto livello: potete quindi divertirvi con il prodotto che più vi interessa.