Oculus Quest: le vendite sono state migliori delle aspettative, stando a Facebook

Il casco per la realtà virtuale Oculus Quest sta superando di gran lunga le aspettative di Facebook. Secondo il CEO della compagnia, Mark Zuckerberg, le vendite del visore autonomo che funziona senza il bisogno di possedere un PC da gaming, sono stati talmente tanto positivi da sorprendere in primis la stessa compagnia americana.

Alla conferenza degli sviluppatori di Oculus Connect tenutasi lo scorso settembre, Zuckerberg aveva ribadito che Facebook era riuscita a vendere Oculus Quest nel modo più veloce possibile e ha dichiarato che gli utenti hanno speso oltre 100 milioni di Dollari in contenuti all’interno dell’Oculus Store fino a quel momento.

“Con Oculus Quest abbiamo raggiunto un vero traguardo per la realtà virtuale. Le vendite sono state più elevate di quanto ci aspettassimo e le persone acquistano e interagiscono con più contenuti di quanto ci aspettassimo.” Ha dichiarato Zuckenberg, continuando poi: “L’esperienza continua a migliorare. Nell’ultimo trimestre abbiamo rilasciato l’Handtracking, che quasi nessuno pensava sarebbe stato possibile con l’hardware Quest. E abbiamo rilasciato anche Oculus Link in modo che i giocatori possano eseguire tutti i tuoi contenuti Rift dal tuo PC su Quest.”

Facebook sta attualmente costruendo un intero mondo social in VR chiamato Horizon, in cui gli utenti saranno in grado di incontrare altre persone e creare i propri spazi. Verrà rilasciata nel corso del 2020 anche una beta che farà da apripista per testare Horizon. Vi aspettavate questo tipo di successo da parte di Oculus Questo? O siete sorpresi anche voi quanto Facebook?