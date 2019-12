Oddworld Soulstorm: ecco il nuovo oscuro teaser trailer

Lo studio di sviluppo Oddworld Inhabitants ha rilasciato quest’oggi un nuovo teaser trailer del loro prossimo attesissimo progetto Oddworld Soulstorm. A detta del team, questo teaser permette ai giocatori di dare uno sguardo leggermente più dettagliato ai toni più oscuri che avrà la trama del gioco.

Oddworld Soulstorm si va a collocare come il seguito dell’acclamato da pubblico e critica Oddworld New’n’Tasty, e il nuovo titolo riprenderà esattamente da dove è finiva il gioco precedente. Nonostante la breve durata il teaser saprà come destare interesse agli appassionati delle disavventure del Mudokon Abe in un mondo ancor più cupo.

Dopo che Abe ha sconfitto il Glukkon Mollusk, il suo ex capo e l’abitante più cattivo delle RuptureFarms, il Mudokon è riuscito a rovesciare le RuptureFarms e a liberare i suoi amici e compagni di lavoro. Oddworld Soulstorm continuerà a proporre tematiche sull’ambientalismo, sul capitalismo, consumismo e sulla dipendenza, tutti temi che hanno da sempre contraddistinto la saga e che i critici e i fan hanno trovato essere coinvolgente e ben sfruttati anche nel capitolo precedente.

Oddworld Soulstorm non uscirà prima del 2020 per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC in esclusiva su Epic Games Store. Al momento non conosciamo ulteriori informazioni sul titolo ma aspettiamo buone nuove dal team di sviluppo. Vi piace la cupezza vista nel nuovo teaser del sequel di Oddworld New’n Tasty?