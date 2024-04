Prezzo BOMBA su Halo Infinite! Super sconto del 60%

Grazie a questa fantastica offerta, è giunta per voi l'ora di esplorare l'epica avventura di Halo Infinite, oggi disponibile a un prezzo incredibile su Amazon. Per un periodo di tempo limitato potrete acquistare il titolo per Xbox Series X|S, Xbox One e PC a soli 27,99€ rispetto al prezzo originale di 69,99€, grazie a un significativo sconto del 60%. Halo Infinite vi assicurerà ore e ore di intrattenimento: non perdete l'opportunità di indossare l'armatura del più grande eroe dell'umanità.

Halo Infinite, chi dovrebbe acquistarlo?

Halo Infinite è una scelta imprescindibile per i fan della leggendaria saga di Halo, così come per i nuovi arrivati pronti a vestire l'armatura del più grande eroe dell'umanità, Master Chief. Questo capitolo include la campagna più ampia mai realizzata nella serie, inscenando un'avventura epica attraverso le vastità dell'anello di Halo. È particolarmente consigliato a chi ama le trame coinvolgenti e vasti mondi di gioco pronti per essere esplorati.

La sua natura cross-generation e multipiattaforma garantisce una grandiosa esperienza di gioco sia per i possessori di PC e Xbox One, che per quelli della nuova famiglia di console Xbox Series X|S. Con l'aggiunta di un abbonamento a EA Play e Xbox Live Gold tramite Xbox Game Pass Ultimate, Halo Infinite diventa un'opportunità ancora più appetibile, offrendo un rapporto qualità-prezzo incredibile per chi cerca di arricchire la propria biblioteca digitale con un titolo di qualità.

Con un prezzo ridotto da 69,99€ a soli 27,99€, Halo Infinite oggi è davvero conveniente. Non solo riceverete l'epica campagna di Master Chief e l'innovativo multiplayer free-to-play, ma avrete anche accesso alla seconda stagione di contenuti, inclusi nuove mappe, modalità di gioco e un Battle Pass permanente. Questa offerta rappresenta un'occasione eccezionale per far parte dell'universo di Halo.

Vedi offerta su Amazon