OFFERTA a TEMPO per WWE 2K23 versione PS5! Solo 26€!

Preparatevi a vivere l'emozione del wrestling direttamente sul vostro PlayStation 5 con WWE 2K23, ora disponibile su Amazon a un prezzo speciale di soli 26,97€, con uno sconto del 5%! Con questo gioco, potrete rivivere i momenti più epici della WWE e sfidare avversari temibili nei panni delle vostre Superstar e Leggende preferite, inclusi nomi come Roman Reigns e Brock Lesnar. Approfittate di una grafica migliorata e nuove modalità di gioco che renderanno WWE 2K23 l'esperienza definitiva per i fan del wrestling su PS5.

WWE 2K23 per PlayStation 5, chi dovrebbe acquistarlo?

WWE 2K23 è un acquisto imperdibile per tutti gli appassionati di wrestling, sia giovani che meno giovani, specialmente per coloro che seguono con entusiasmo la WWE. Con un vasto roster di Superstar e Leggende, potrete vivere avvincenti sfide sul ring con i vostri lottatori preferiti. Ma le sorprese non finiscono qui: il gioco presenta anche modalità innovative come il "Gioco di guerra a tutto campo", che offre emozionanti sfide multiplayer 3v3 e 4v4 in un'ambientazione unica con due ring circondati da una doppia gabbia di acciaio.

Inoltre, non potete perdervi il coinvolgente 2K Showcase, un documentario interattivo che celebra i 20 anni di carriera di John Cena, con momenti e avversari indimenticabili. Con tutti questi contenuti ricchi di azione e l'opportunità di personalizzare il vostro percorso nella WWE, WWE 2K23 vi porterà nel cuore dell'azione come mai prima d'ora.

A soli 26,97€ su Amazon, vi invitiamo a immergervi nel mondo avvincente della WWE con WWE 2K23. Preparatevi a scrivere la vostra storia di successo, a dominare l'arena e a vivere emozioni indimenticabili sul ring. Non lasciatevi sfuggire questa occasione di divertimento e adrenalina

Vedi offerta su Amazon