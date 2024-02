Goat Simulator 3: Goat in A Box Edition è un AFFARE! (-57%)

Per gli amanti dell'insolito e del divertimento senza confini, ecco un'opzione irresistibile: Goat Simulator 3: Goat in A Box Edition per PS5 è attualmente disponibile su Amazon a soli €29,97, anziché €69,99, con uno sconto del 57%. Questa edizione speciale promette di introdurre nelle vostre sessioni di gioco un'esperienza esilarante e completamente fuori dagli schemi.

Goat Simulator 3, chi dovrebbe acquistarlo?

Goat Simulator 3: Goat In A Box Edition è destinato a chi cerca non solo un gioco, ma un autentico set da collezione. Vi ritroverete negli zoccoli di Pilgor e delle sue amiche caprine, pronte a seminare il caos in un mondo aperto dove le leggi della fisica sembrano essere in pausa. Preparatevi a personalizzare la vostra capra con accessori assurdi e a sfidare fino a tre amici in minigiochi che metteranno alla prova la vostra amicizia, sia in locale che online.

La Goat In A Box Edition vi accontenterà con i suoi contenuti esclusivi, tra cui una scatola-stalla, un pupazzetto, una Steelbook, un CD con la colonna sonora originale, poster, cartoline e bonus in-game. Un tributo alla capra Pilgor originale del 2014 vi aspetta, insieme a una colonna sonora digitale per tenere viva la memoria delle vostre avventure caprine anche al di fuori del gioco.

A soli €29,97, la Goat In A Box Edition non solo vi offre il videogioco più eccentrico dell'anno, ma anche una collezione esclusiva di gadget. Perfetto per coloro che cercano divertimento senza limiti e avventure che sfidano le regole della normalità. Non fatevi scappare l'opportunità di possedere questa edizione ricca a una frazione del suo prezzo originale di €69,99. Goat Simulator 3 vi conquisterà con la sua unicità e irriverenza!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!