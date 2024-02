SVUOTATUTTO AMAZON: Hitman: World of Assassination in sconto del 41%

Avete sempre guardato da lontano il mondo di Hitman? è giunto il momento di buttarvisi a capofitto acquistando Hitman: World of Assassination per PS5, la raccolta della più recente trilogia di giochi (Hitman, Hitman 2 e Hitman 3) con protagonista l'Agente 47. Il gioco ruota intorno a meccaniche stealth uniche, che vi assicureranno sfide e divertimento; non perdetevi l'ottima offerta Amazon che offre uno sconto del 41%, che abbassa il prezzo a 29,99€!

HITMAN World of Assassination, chi dovrebbe acquistarlo?

La trilogia di Hitman è una pietra miliare del gaming e tutti gli appassionati di videogiochi dovrebbero averla e, soprattutto, giocarla. Le diverse missioni vi chiederanno una gran dose d'ingegno, per completare incarichi da sicario sempre più difficli, cacciando bersagli all'interno di ambienti popolosi, ma anche ricchi di possibilità; il vostro obiettivo non è solo quello di uccidere il vostro obiettivo, ma anche di farlo nel mondo più silenzioso possibile, in modo che sembri sempre un incidente.

I tre capitoli offrono 20 diverse ambientazioni e una gran quantità di missioni, tra campagna, bersagli elusivi (dove avete un solo tentativo per assassinare l'obiettivo) e tanto altro. Il level design è eccezionale e vi permetterà di sbizzarrirvi, mettendo in atto i piani più complessi. Non fatevi sfuggire l'opportunità di portarvi a casa Hitman: World of Assassination in offerta al prezzo di soli 29,99€, con uno sconto del 41% sul prezzo consigliato!

Vedi offerta su Amazon