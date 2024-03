Prezzo TOP su The Last Of Us Parte 1 per PS5! (-15%)

Oggi Amazon accontenta i possessori di PS5 con un'ottima offerta su The Last Of Us Parte 1. Originalmente prezzato 80,99€, ora può essere vostro a soli 68,99€, offrendovi la possibilità di risparmiare il 15%. Questa versione rimasterizzata vi farà vivere un'esperienza di gioco arricchita con effetti di luce realistici e ambientazioni super dettagliate. Questa è la vostra occasione per addentrarvi in una delle storie più amate nel mondo dei videogiochi, finalmente con una qualità visiva e sonora senza precedenti.

The Last of Us Parte I, chi dovrebbe acquistarlo?

The Last Of Us Parte 1 è il gioco che fa per voi se siete alla ricerca di un'esperienza immersiva e di qualità superiore. Grazie alla grafica piacevolmente migliorata rispetto all'originale per PS3 e al feedback aptico del controller wireless DualSense, il gioco offre un'esperienza realistica e coinvolgente. Imperdibile per tutti gli amanti del survival horror, The Last of Us Parte I è perfetto per chi vuole ripercorrere la storia di Joel ed Ellie con una veste grafica rinnovata e tecnologie all'avanguardia.

L'acquisto di The Last of Us Parte I è più che consigliato se siete appassionati dell'audio 3D che sfrutta la tecnologia Tempest della PS5 per un suono avvolgente o se cercate l'esperienza di gioco più coinvolgente grazie agli effetti di luce realistici e agli scenari dettagliati. Inoltre, la resistenza dinamica dei grilletti adattivi durante il combattimento aggiunge un tocco di realismo ad ogni azione.

Questo gioco porta il classico a un nuovo livello di realismo e coinvolgimento, grazie agli avanzamenti tecnologici della PS5. Con una grafica significativamente migliorata, caricamenti rapidi, feedback aptico e audio 3D, offre un'esperienza di gioco profondamente immersiva. Proposto a soli 68,99€, rispetto al prezzo consigliato di 80,99€, rappresenta un'ottima opportunità per rivivere o scoprire per la prima volta questa storia appassionante.

Vedi offerta su Amazon