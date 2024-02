Console portatile retrogame Capcom con 12 giochi inclusi a soli 55€!

Blaze Evercade Capcom Super Pocket è una console portatile retrogame che vi conquisterà con i suoi 12 giochi arcade classici preinstallati di Capcom, inclusi titoli leggendari come Street Fighter II: Hyper Fighting, Final Fight, 1943, Strider e Ghouls'n Ghosts e altri ancora. Ideale per gli appassionati del gaming vintage, offre oltre 4 ore di autonomia e la compatibilità con oltre 35 cartucce Evercade, espandendo così la vostra collezione a più di 350 giochi. Oggi potete acquiastarla su Amazon a soli 55,60€!

Console portatile Blaze Evercade Capcom Super Pocket, chi dovrebbe acquistarla?

Per gli appassionati di retrogaming e per coloro che desiderano rivivere l'epoca d'oro delle sale giochi, il Blaze Evercade Capcom Super Pocket rappresenta un acquisto imperdibile. Con 12 classici arcade Capcom pre-caricati, tra cui gioielli senza tempo come Street Fighter II: Hyper Fighting, Final Fight, 1943, Strider e Ghouls'n Ghosts, questa console portatile vi trasporterà direttamente negli anni '90. Grazie alla sua compatibilità con oltre 35 cartucce Evercade, che si traduce in più di 350 giochi, questa console si rivela un investimento a lungo termine per ampliare la vostra collezione di classici. La ricarica via USB-C assicura che la vostra sessione di gioco non sia interrotta, garantendovi oltre 4 ore di autonomia.

Tra le cartucce Evercade compatibili troviamo tantissimi titoli e collezioni storiche del passato per iniziare subito a espandere il vostro arsenale ludico come: Atari Collection 2, Namco Museum Collection 1 e Technos Arcade 1, arricchendo ulteriormente l'esperienza con titoli come Millipede, Pac-Man, e Double Dragon 2. La console è dunque ideale per chi cerca una soluzione pratica e versatile per godersi i propri giochi preferiti in qualsiasi momento e luogo. Se state cercando un tuffo nostalgico nel passato videoludico o semplicemente volete scoprire i classici che hanno fatto la storia, il Blaze Evercade Capcom Super Pocket vi catturerà con la sua proposta unica e ricca di storia.

Blaze Evercade Capcom Super Pocket, proposto al prezzo di 55,60€ è un'ottima occasione per chi desidera rivivere le emozioni dei classici giochi arcade con il comfort della tecnologia moderna. La varietà dei titoli disponibili e la possibilità di espandere la propria collezione con altre cartucce Evercade lo rendono un prodotto altamente consigliato per tutti gli appassionati di videogiochi retrò o per chiunque sia alla ricerca di un'esperienza di gioco nostalgica e coinvolgente.

