La potente ASUS ROG Ally è in sconto del -25%! Prezzo FOLLE!

La Amazon Gaming Week ha preso il via da qualche giorno, offrendo agli appassionati del mondo dei videogiochi un'opportunità imperdibile. Questo evento è un'occasione d'oro per esplorare e approfittare di una vasta gamma di offerte eccezionali, sia per i giochi più recenti che per gli accessori più avanzati. Che tu sia interessato ai titoli più recenti o desideri migliorare la tua esperienza di gioco con accessori di alta qualità, la Gaming Week ha qualcosa di speciale per tutti.

Un esempio lampante è l'offerta sulla potente console portatile ASUS ROG Ally, disponibile ora a soli 599€ anziché 799€, con uno sconto del 25%. Questa è un'opportunità da non lasciarsi sfuggire per portare la tua esperienza di gioco a un livello superiore, soprattutto considerando il prezzo incredibilmente conveniente!

ASUS ROG Ally, chi dovrebbe acquistarla?

ASUS ROG Ally (qua la nostra recensione) è una scelta perfetta per coloro che amano giocare ovunque senza compromettere la qualità. Dotata di un processore AMD Ryzen Z1 Extreme, questa console offre prestazioni paragonabili a quelle di un PC desktop, pur mantenendo dimensioni compatte e portatili. Con 16 GB di RAM e un SSD PCIE da 512 GB, ha tutto lo spazio e la velocità necessari per i giochi ad alta definizione, oltre a garantire la praticità di un dispositivo portatile.

Il display touchscreen da 7" a 1080p con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz soddisfa anche coloro che utilizzano la console per streaming in diretta o per connessioni social, grazie alla versatilità offerta dal sistema operativo Windows 11. Con un design ergonomico, la possibilità di espandere la capacità di archiviazione e una connettività veloce con WiFi 6E, ASUS ROG Ally è perfetta per sessioni di gioco lunghe e confortevoli senza compromettere la qualità.

ASUS ROG Ally è una combinazione innovativa di design, prestazioni e portabilità, ora disponibile in promozione a soli 599€. Se stai cercando un dispositivo gaming avanzato che possa fungere anche da PC portatile, ASUS ROG Ally è la scelta ideale.

