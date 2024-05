Disney Illusion Island per Nintendo Switch a soli 25€! (-24%)

Durante la Gaming Week di Amazon, oggi potete immergervi nell'incantevole avventura di Disney Illusion Island per Nintendo Switch, al prezzo speciale di 24,99€ anziché 32,99€, con uno sconto del 24%! Unitevi a Topolino e ai suoi amici in un'avventura straordinaria per salvare il mondo da una catastrofe imminente. Esplorate l'isola misteriosa di Monoth, risolvete enigmi affascinanti, affrontate nemici e divertitevi con la modalità cooperativa fino a 4 giocatori. Un'esperienza imperdibile sia per i fan di Disney che per gli amanti dei giochi di piattaforme.

Disney Illusion Island per Nintendo Switch, chi dovrebbe acquistarlo?

Disney Illusion Island è l'acquisto perfetto per gli amanti dell'avventura e del fascino senza tempo dei personaggi Disney. Rivolto sia ai giocatori singoli che preferiscono immergersi da soli nelle storie magiche, sia agli appassionati di giochi cooperativi, questo titolo promette divertimento e sfide per ogni tipo di giocatore. Con la possibilità di scegliere tra i vostri personaggi preferiti come Topolino e i suoi amici, e l'esplorazione di ambienti ricchi di misteri e avventure, è consigliato per le famiglie e gli amici che cercano un'esperienza condivisa davanti alla console. La modalità cooperativa fino a 4 giocatori aggiunge un ulteriore livello di interazione e cooperazione, rendendolo ideale per le serate in compagnia.

Disney Illusion Island vi trasporta nell'enigmatica isola di Monoth, dove Topolino e i suoi compagni si imbarcano in un'avventura eroica per salvare il mondo. Questo gioco vi consente di impersonare i vostri personaggi preferiti, scoprendo abilità speciali mentre superate piattaforme, risolvete enigmi e affrontate boss in epiche battaglie. Con la modalità cooperativa fino a 4 giocatori, potete affrontare da soli o in compagnia la missione di salvataggio, utilizzando abilità collaborative come Rope Drop, Leap Frog e Hug per superare le sfide.

Con un prezzo speciale di 24,99€, Disney Illusion Island per Nintendo Switch si presenta come un'ottima scelta sia per i fan di Disney che per coloro che cercano un'avventura coinvolgente da vivere da soli o in compagnia. Le sue caratteristiche di gameplay uniche e il fascino senza tempo dei suoi personaggi rendono questo titolo un acquisto consigliato per aggiungere magia e avventura alla vostra collezione di giochi.

Vedi offerta su Amazon