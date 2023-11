Offerte FOLLI su Instant Gaming! Fino all'85% in meno su oltre 100 videogiochi

Se siete appassionati di videogiochi, preparatevi ad acquistare un sacco di titoli per PC e console a prezzi stracciati. Instant Gaming, infatti, in occasione del vero e proprio Black Friday (24 novembre) ha pubblicato numerosi sconti sul suo catalogo, da permettervi di acquistare giochi importanti, come Assetto Corsa Competizione, a meno di 10,00€.

Visitando la pagina promozionale si scopre che le attuali offerte saranno valide solo per oggi, ma i ritardatari troveranno altre offerte fino al 27 novembre. Ogni giorno ci saranno nuove offerte, per questo vi invitiamo a ripassare su questo articolo nei prossimi giorni per scoprire i titoli scontati dal noto rivenditore di seriali.

Black Magic Friday Instant Gaming, chi dovrebbe approfittarne?

Sicuramente gli appassionati di videogiochi che desiderano ampliare la propria collezione a prezzi convenienti e cercano offerte imperdibili su titoli popolari dovranno tenere in considerazione questa promozione. Inoltre, visto che siamo quasi nel periodo natalizio, anche coloro che sono alla ricerca di occasioni per regali di Natale o che vogliono aiutare un amico ad ampliare la libreria di giochi troveranno sicuramente vantaggi in questa iniziativa.

Siccome poi su Instant Gaming è possibile trovare anche chiavi di attivazioni di Windows, anche queste in forte sconto, questa potrebbe essere un'ottima occasione per chiunque stia cercando non solo giochi, ma anche software a prezzi convenienti. Ricapitolando, se siete appassionati di videogiochi, acquirenti di regali di Natale o qualcuno alla ricerca di sconti su software, il Black Magic Friday di Instant Gaming è sicuramente un evento da non perdere.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina dedicata alla promozione, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Le migliori offerte del Black Magic Friday

