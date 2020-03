Okami 2, Platinum stava sviluppando il seguito ma il progetto venne cancellato

Proprio recentemente alcune dichiarazioni del co-fondatore dello studio PlatinumGames Hideki Kamiya avevano fatto pensare alla possibilità di vedere in futuro seguiti di titoli storici dello studio giapponese come Okami 2 e Viewtiful Joe 3. Niente di serio, in realtà, dato che, interpellato sulla questione, Kamiya si era detto disponibile a sviluppare qualsiasi titolo chiedendo però ai giocatori di mandare una mail a Capcom.

Effettivamente sembra che qualche anno fa PlatinumGames iniziò lo sviluppo di Okami 2 ma il progetto fu poi cancellato definitivamente. A rivelarlo in un thread di messaggi su Twitter, è stato l’utente “AestheticGamer aka Dusk Golem” che ha dato qualche informazioni in più aggiungendo che non solo il titolo di PlatinumGames è stato cancellato ma anche che «probabilmente non vedrà mai la luce a causa di una relazione difficile tra alcune parti in causa». L’utente aggiunge che addirittura c’erano stati forti contrasti che avevano portato anche alla rottura di alcuni rapporti. «Dunque è probabilmente morto e sepolto – ha aggiunto – a meno che qualcosa non cambi da quel punto di vista».

AestheticGamer dipinge un quadro molto nero per quanto riguarda il possibile futuro di Okami 2 dato che PlatinumGames «dopo alcune cose che sono accadute, non avrebbe alcuna voglia di riavvicinarsi di nuovo al progetto».

Okami venne sviluppato quando ancora PlatinumGames era conosciuto come Clover Studio, precedentemente Capcom Production Studio 4, ovvero alcuni degli studi più interessanti ai tempi di GameCube e PlayStation 2 che realizzarono titoli come Okami e Viewtiful Joe. Secondo quanto scritto su Twitter dal giornalista Liam Robertson, Platinum sarebbe stata in trattative con Capcom per realizzare Viewtiful Joe 3 ma alla fine avrebbe avuto una risposta negativa da parte dell’azienda. Non è da escludere, dunque, che i contrasti su Okami 2 possano proprio essere legati alle due aziende