Oltre 1000 Playdate rubati, sono stati abbandonati su un marciapiede

In un episodio dai tratti decisamente deliranti e ironici, la compagnia Panic, nota per avere introdotto sul mercato la console portatile Playdate caratterizzata dalla peculiare manovella per controllare i giochi, ha annunciato che un carico di oltre mille unità del dispositivo, rubato all'inizio dell'anno, è stato ritrovato.

Il valore della merce rubata era stato stimato attorno ai 400.000 dollari, ma la compagnia non aveva generato particolare rumore attorno al furto, considerandolo come un curioso incidente.

In origine, difatti, il carico di Playdate era stato erroneamente consegnato presso un cantiere edile invece che al magazzino di Panic. Poco dopo, il carico sparì misteriosamente; un'ovvia conclusione per un incidente di questo tipo.

Il ritrovamento, degno di una sceneggiatura cinematografica, è avvenuto a Las Vegas, dove le console sono state scoperte abbandonate su un marciapiede, vicino a un ristorante.

Il personale della Panic ha condiviso la notizia tramite un post su X, allegando anche delle foto della merce che, fortunatamente, si è rivelata essere in gran parte intatta.

Panic ha ironizzato sul fatto che stiano vagliando l'idea di commercializzare i Playdate recuperati come parte di una edizione limitata, scherzosamente denominata "Playdate Hot".

La Panic ha, inoltre, annunciato che divulgherà ulteriori dettagli su questa rocambolesca storia attraverso un podcast dedicato, il che servirà a illuminare meglio gli eventi che hanno portato al recupero di queste console destinate a una nicchia di appassionati, data la loro natura unica e il costo di 199 dollari per unità.

Probabilmente, chiunque abbia rubato il carico, si è reso conto della difficolta di rivendere un prodotto così tanto di nicchia, optando per abbandonare la merce rubata.