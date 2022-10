Se siete alla ricerca di un’ottima sedia da gaming, e volete solo il meglio del meglio a supporto delle vostre lunghe sessioni di gioco, allora non dovete esitare, e dovete fiondarvi subito ad acquistare questa splendida sedia da gaming a marchio Razer, oggi scontata grazie alle splendide offerte del Prime Day 2022!

Si tratta di un’occasione ottima perché, come detto, non si parla di un prodotto “comune”, ma di una delle migliori sedie attualmente in circolazione, ovvero la straordinaria Razer Iskur, già tra le protagoniste dell’edizione estiva delle giornate Prime, ed ora nuovamente scontata, dopo mesi, grazie ad un abbassamento del 23% sul prezzo!

Il prezzo, in questo modo, si riduce dagli originali 499,99€, ad un più abbordabile 382,85€, che certamente resta un affare non per tutti, ma che ha assolutamente senso se si considera la qualità generale del prodotto, che eleva questa sedia ben al di sopra della media del mercato, e non solo in termini di prezzo, ma anche di comfort e durevolezza.

Razer, infatti, ha realizzato questa sedia non solo con un design davvero notevole, sobrio ed elegante, pur restando fedele ai colori sociali del nero e del verde, ma puntando anche ad qualità costruttiva di altissimo livello, con finiture realizzate ad arte ed una grande attenzione nella selezione dei materiali.

Il risultato è una sedia comoda, resistente, dalla seduta morbida ma stabile e compatta, capace di garantire il massimo della comodità, proprio perché pensata per le lunghe sessioni di gioco del gaming professionale, che richiede al corpo di restare seduto per molte ore, in posizioni, spesso, di grande tensione.

La Iskur, in tal senso, vi garantirà il massimo del comfort, anche dopo ore e ore di divertimento, lasciando che il peso del corpo si distribuisca doverosamente sull’intera seduta, offrendo anche il giusto sostegno a spalle, schiena e collo, ovvero alle zone che più facilmente risentono di una scorretta e prolungata seduta.

Realizzata con un telaio in acciaio rinforzato, resistente agli urti, e capace di sostenere fino a 136 Kg di peso, la Razer Iskur si propone, infatti, con una seduta e uno schienale imbottiti con schiuma ad alta densità, capaci di sostenere il corpo a dovere, scongiurando anche affaticamento per la zona lombare e della schiena.

Ciò detto, vi ricordiamo che, per quanto riguarda le offerte di questi Amazon Prime Day, per usufruire delle offerte occorrerà essere iscritti al servizio in abbonamento Amazon Prime, senza il quale non potrete accedere agli ottimi sconti del portale! Per questo, vi suggeriamo caldamente di recarvi subito alla pagina d’iscrizione, anche considerando che i primi 30 giorni di servizio sono completamente gratuiti per tutti i nuovi clienti!

In chiusura, vi suggeriamo di non indugiare oltre, e di completare immediatamente il vostro acquisto consultando subito la pagina del prodotto, così che possiate approfittare di questo sconto prima che l’offerta o la disponibilità giungano al termine.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!