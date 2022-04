Le dichiarazioni d’amore nei confronti dei videogiochi si sprecano. Da anni assistiamo a vere e proprie opere d’arte realizzate come tributi, e tra capolavori di artigianato e digitali e nel panorama di internet accade molto spesso di farsi sfuggire qualcosa, come le imprese dell’utente di GameFAQ di StarFighters76.

Cosa ha fatto la persona dietro questo pseudonimo? Molto semplicemente, ha deciso di ricreare le mappe dei videogiochi. Nulla di nuovo, se non fosse che ci sono due elementi che contraddistinguono questa impresa. Il primo è dovuto al software: al posto di usare Photoshop o software simili come Inkarnate, la realizzazione delle mappe avviene con MS Paint e non è ovviamente un caso. “Utilizzo ancora Microsoft Paint, la vecchia versione, quella dei primi anni 2000. Si tratta del primo software che abbia mai utilizzato e non mi ha mai lasciato a piedi, dunque non lo cambierò”, le parole di di StarFighters76 dichiarate in un’intervista a PC Gamer.

Il catalogo delle mappe create? Enorme. Sono infatti oltre 3.000 le mappe realizzate dall’utente, che spaziano tra tantissime console che hanno debuttato sul mercato, create nel corso di oltre 14 anni di “carriera”. Tra i titoli troviamo ad esempio opere molto conosciute, come Chrono Cross, Paper Mario, MediEvil, Mega Man Legends e molti altri. Non mancano poi le console del passato, come SNES e Game Boy con titoli di grande richiamo come Disney’s DuckTales 2, Jurassic Park, Pokémon e molti altri. Una vera e propria dichiarazione d’amore, che fino ad oggi non trova probabilmente “concorrenti” nel mondo dei tributi ai videogiochi.

Se siete interessati a scoprire tutti i lavori realizzati da parte dell’utente in questione, il nostro consiglio è quello di correre a visitare la sua gallery su GameFaqs, che trovate a questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.