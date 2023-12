On Your Tail, anteprima del nuovo gioco di Memorable Games

Nel corso degli anni, i videogiochi si sono evoluti divenendo molto più che semplici “giochi elettronici”, ma autentici media in grado di veicolare storie, emozioni e sensazioni, solito appannaggio di film, musica e libri. Ma i videogiochi, come mezzo di intrattenimento e narrazione, hanno una (anche due!) marcia in più e questo lo sappiamo benissimo. Quando abbiamo provato On Your Tail nell’evento di Memorable Games nella città di Torino, abbiamo capito subito che era qualcosa di più di un semplice gioco: si avvertiva l’odore del mare, la nostalgia delle calde notti d’estate… quel periodo adolescenziale che tutti conosciamo bene. E i ragazzi di Memorable Games, nel loro nuovo progetto di On Your Tail, hanno seguito questa ricetta a dir poco magica.

Fatti i conti con l’incredibile atmosfera ricreata dal team di sviluppo, ci siamo dedicati al gioco vero e proprio, ovvero un’avventura grafica in terza persona che vuole mescolare elementi investigativi con quelli di un sim-life in salsa estiva e dal sapore tutto Made in Italy.

Come ti dico che siamo in Italia?

Secondo l’originale progetto di sviluppo del titolo, On Your Tail nasce prima ancora del debutto del film “Luca” di Disney Pixar Animation Studios su Disney+ (in origine previsto per le sale, poi destinato subito alla piattaforma Disney+ a causa della pandemia). Ma cos’hanno in comune la pellicola di Luca e il nuovo titolo di Memorable Games? Le inconfondibili ambientazioni delle Cinque Terre liguri!

Il paesino di Borgo Marina, ispirato alle Cinque Terre, funge da sfondo al gioco, caratterizzato da un'atmosfera colorata e un mare incantevole. L'ambientazione si sposa con la trama che ruota attorno a Diana, una simpatica capretta bloccata in paese a causa di un guasto alla sua Vespa. Durante il suo soggiorno forzato, Diana si trova coinvolta in misteri e investigazioni locali, mentre interagisce con gli abitanti del luogo, tutti animali antropomorfi.

La caratterizzazione dei personaggi è variegata e ricorda più l'atmosfera leggera di Aggretsuko che il mondo complesso di Beastars. Ogni personaggio ha un ruolo e un carattere diversi, in un contesto dove le dinamiche animali non influenzano direttamente il racconto. I personaggi, disegnati in stile anime, sono parte integrante del fascino del gioco.

Le attività di gioco spaziano dall'investigazione alle attività secondarie, offrendo minigiochi e interazioni che possono influenzare il corso della storia. La gestione dei dialoghi e delle relazioni ricorda titoli come Disco Elysium, con personaggi che reagiscono in base alle azioni e ai discorsi di Diana.

La componente investigativa si sviluppa attraverso la raccolta di prove e la ricostruzione dei fatti, dove la protagonista utilizza una lente incantata per vedere il passato. La fase di risoluzione del caso avviene in una sorta di gioco da tavolo, dove le carte indizio vengono utilizzate per ricostruire gli eventi e risolvere i misteri.

Nintendo Switch e avventure grafiche, un connubio perfetto.

La demo, provata su Nintendo Switch, si presenta visivamente gradevole nonostante alcuni piccoli bug legati allo stato di sviluppo. Un aspetto interessante è la scelta della localizzazione: il gioco è stato scritto interamente in italiano, per poi essere tradotto in altre lingue, consentendo un maggiore controllo sulla scrittura e sullo stile del gioco.

On Your Tail sembra promettere una variegata esperienza di gioco, con un'ambientazione affascinante e una trama coinvolgente, mescolando elementi di investigazione con un'atmosfera leggera e avvincente e l’approdo scelto su Nintendo Switch risulta quanto mai azzeccato. Se siete degli appassionati del genere e non vedete l’ora di rivivere quelle emozioni tipicamente da “notti d’estate”, non dovreste perderlo d’occhio fino alla sua uscita attualmente prevista per un generico 2024.