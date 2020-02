One Punch Man a Hero Nobody Knows: il pugno di Saitama si mostra in questo trailer

Nel panorama degli anime e manga giapponesi abbiamo assistito ad ogni tipologia di genere, ma sembra che nello specifico la popolarità dei battle shonen non accenni a fermarsi. Nel corso degli anni sono uscite pietre miliari come Dragon Ball e One Piece ma tutt’oggi il genere ha avuto nuova linfa con opere come My Hero Academia. Ma perché One Punch Man dovrebbe essere diverso? Effettivamente rispecchia quasi alla perfezione l’idea del manga di combattimento per ragazzi eppure si discosta con tematiche decisamente più adulte in cui però le battaglie rimangono il fulcro dell’opera. In queste ore Spike Chunsoft e Bandai Namco hanno pubblicato un nuovo ed esilarante trailer di One Punch Man a Hero Nobody Knows.

Chi conosce l’opera sa bene il potere del protagonista ed il trailer lo sa, ricordandocelo in ogni frame. Se uno “shonen” classico è “facile” da trasformare in un gioco, come trasporre un anime in cui il protagonista sconfigge tutti con un colpo solo? Domanda più che lecita, e quindi vi lasciamo qui di seguito il filmato poco citato.

Come abbiamo potuto vedere Saitama sconfigge tutti indistintamente con un solo pugno, una maledizione per il protagonista, ma questa risulta a dir poco esilarante. Il trailer ci mostra una serie di nemici che vengono sconfitti facilmente dal famoso eroe creando una serie di di match a dir poco esilaranti. A fine video possiamo notare anche un season pass annunciato con quattro diverso personaggi. Il primo di questi è Suiryu in arrivo ad aprile. Gli altri tre personaggi misteriosi sono Garou, il più promettente allievo di Silver Fang e protagonista della nuova saga del manga, Mastino Man, un eccentrico uomo canide ed un terzo misterioso che non siamo a riusciti ad identificare, aiutateci voi eventualmente nei commenti.

Cosa ne pensate di questa notizia? State aspettando anche voi il titolo targato Spike Chunsoft e Bandai Namco? Fatecelo sapere qui sotto. Ricordiamo infine che One Punch Man a Hero Nobody Knows uscirà il 28 febbraio 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC.