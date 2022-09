Il 2022 lo ricorderemo come un anno molto importante per il mondo del gaming su PC. Insieme a Steam Deck (potete acquistare la custodia su Amazon), infatti, sono diversi i PC portatili ad essere stati annunciati dalle varie compagnie. Sembra proprio che ci troviamo davanti a un primo anno di vita di questo nuovo genere di prodotti che permettono a tutti gli amanti del PC gaming di godere ovunque dei propri giochi preferiti. Ora, oltre al recente annuncio targato Logitech G, in queste ore sono stati aperti i pre-ordini di OneXPlayer.

Tra tutti i modelli che abbiamo visto in questi mesi, l’hardware portatile proposto da OneXPlayer è uno dei più interessanti per i giocatori PC. Non è il primo modello proposto da questa compagnia, la quale ci ha abituato a una scelta molto ampia di impostazioni tutte basate su componenti AMD. Proprio il recente modello, che è attualmente pre-ordinabile a questo indirizzo, monta i nuovi processore AMD Ryzen 7 6800U.

Il nuovo OneXPlayer Mini Pro verrà venduto al costo di 1199 Dollari, un prezzo decisamente alto ma giustificato per l’esperienza da gioco che vuole proporre. Pre-ordinando questo nuovo hardware, inoltre, la compagnia permetterà di ottenere anche uno sconto del 23% che porta il prezzo totale a 919 Dollari, oltre a una custodia protettiva per portare ovunque questo PC portatile. Un pre-ordine alquanto allettante, soprattutto se amate questo genere di hardware che sta spopolando ultimamente.

Queste nuovo hardware targato OneXPlayer può vantare di una scheda grafica Radeon 680M con RAM LPDDR5 di nuova generazione, un aumento del framerate del 200% in più rispetto ai modelli precedenti e un pannello 1920×1200 HD 323 PPI. Insomma, sembra proprio che anche l’ecosistema PC stia svoltando verso un tipo di esperienza di gioco portatile, così da accontentare anche quei giocatori che vorrebbero continuare le proprie sessioni di gioco anche al di fuori dalla postazione casalinga.