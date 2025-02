Ora anche i TV LG sono delle Xbox

LG Electronics ha annunciato un'importante espansione per il suo LG Gaming Portal, l'hub dedicato al gaming finora presente sugli smart TV dell'azienda. Entro la metà del 2025, il portale diventerà accessibile su una gamma più ampia di dispositivi LG, inclusi smart monitor e TV lifestyle come il particolare LG StanbyME, uno schermo touch portatile. Questo segna un passo significativo nell'ambizione di LG di trasformare il Gaming Portal in un vero e proprio punto di riferimento all-in-one per l'intrattenimento videoludico, con un'esperienza personalizzata e accessibile a un pubblico molto più esteso.

L'LG Gaming Portal non sarà più un'esclusiva degli smart TV con webOS 23 (come l'LG C4 disponibile su Amazon) e versioni successive. L'apertura ad altri dispositivi LG, come gli smart monitor e i prodotti lifestyle, permetterà a un numero maggiore di utenti di accedere facilmente ai propri giochi preferiti. L'hub offrirà una vasta selezione di titoli, spaziando dai giochi AAA più recenti a quelli nativi per la piattaforma webOS di LG, senza dimenticare le app di cloud gaming. Tra queste ultime, spiccano servizi già affermati come Amazon Luna, Boosteroid, Blacknut e NVIDIA GeForce NOW, ai quali si aggiungerà, a partire dal 2025, una novità di rilievo: il supporto per Xbox Cloud Gaming di Microsoft, ampliando ulteriormente le possibilità di scelta per i giocatori.

Il Gaming Portal è progettato per garantire la massima accessibilità, con un'interfaccia intuitiva direttamente integrata nella schermata iniziale di webOS. Gli utenti potranno navigare facilmente tra diverse sezioni, trovando rapidamente le app di cloud gaming, una selezione di titoli ottimizzati per webOS, l'elenco dei giochi utilizzati di recente, la classifica dei 10 giochi più popolari del momento e i consigli dell'editor, oltre ad altre opzioni per esplorare l'intero catalogo.

Un ulteriore livello di personalizzazione è offerto dalla sezione "My Page", dove gli utenti possono monitorare i propri progressi nei giochi, ottenere badge virtuali per i loro successi, consultare statistiche dettagliate sul proprio livello all'interno del Gaming Portal e creare una libreria personalizzata con i titoli preferiti, accessibili in qualsiasi momento tramite il menù "My Games".

LG non si limita a proporre un'ampia offerta di giochi, ma si impegna anche a garantire un'esperienza di gioco di altissimo livello. I TV LG offrono supporto per la risoluzione 4K a 120Hz con VRR (Variable Refresh Rate), assicurando immagini fluide e prive di tearing, anche grazie alle certificazioni NVIDIA G-SYNC Compatible e AMD FreeSync Premium. I nuovi modelli LG OLED evo compiono un ulteriore passo avanti, rappresentando i primi TV al mondo a vantare una frequenza di aggiornamento di 4K a 144Hz VRR e la certificazione ClearMR 10000 di VESA, garantendo una nitidezza e una fluidità eccezionali persino nelle scene d'azione più concitate.

L'espansione dell'LG Gaming Portal, unita all'integrazione di Xbox Cloud Gaming, rappresenta una mossa strategica di grande rilevanza da parte di LG. L'azienda dimostra di credere fermamente nel cloud gaming. L'accessibilità è il concetto chiave di questa strategia: rendendo il Gaming Portal disponibile su un'ampia varietà di dispositivi, LG sta concretamente abbattendo le barriere che tradizionalmente limitano l'accesso al mondo del gaming. Non è più indispensabile possedere una console o un PC da gaming di fascia alta per godere dei titoli più recenti; sono sufficienti uno schermo compatibile e una connessione internet ad alta velocità.

L'arrivo di Xbox Cloud Gaming è particolarmente importante. Questo servizio vanta un catalogo vastissimo e in continua espansione, che include numerosi titoli AAA.