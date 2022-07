Delle mod riguardanti Stray ne abbiamo oramai parlato in lungo e in largo. Dall’inserimento di CJ fino al debutto della camera in prima persona, il tenero gioco di Annapurna Interactive e BlueTwelve Studio ha conquistato tantissimi giocatori, tanto che il mercato delle mod è appunto esploso. Quella che però vi presentiamo oggi è qualcosa di completamente diverso, che può davvero strapparvi un sorriso, specialmente se uno dei vostri amici è un simpatico gatto.

Come riportato online, infatti, l’utente NorskPL sta accettando commissioni per poter creare una modello poligonale alternativo per inserire il vostro gatto in Stray. Come funziona il tutto? Semplicemente si manda una foto all’utente, che poi vaglierà la fattibilità della richiesta. Il costo dipende ovviamente dalla complessità del modello. Se si tratta di un gattino simile al protagonista originale, probabilmente il costo sarà minore rispetto a una razza ben specifica, come per esempio il Sacro di Birmania.

L’iniziativa ha già riscosso tantissimo successo. Su Nexus è possibile dare uno sguardo ai precedenti lavori dell’utente, che includono diversi modelli di protagonisti alternativi, tra cui un gatto dagli occhi verdi e la replica di uno Sphynx. Si tratta di una mod sicuramente interessante e che renderà la vostra edizione del gioco di casa BlueTwelve Studio decisamente unico.

Non si tratta dell’unica mod creata da NorskPL. Grazie alle sue abilità, l’utente in questione ha creato anche un contenuto che permette al gatto di Stray di emettere flatulenze. Non si tratta di chissà quale grande mod, ma è comunque interessante che sia stata creata e dimostra come in realtà l’unico limite è la fantasia. Per contattare comunque NorskPL è possibile visitare la sua pagina di Ko-fi, dove potrete tranquillamente chiedere un piccolo preventivo per poter avere il vostro micio come protagonista. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo.