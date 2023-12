Stray: la splendida avventura nei panni di un gatto in super sconto!

Se siete in cerca di uno splendido regalo di Natale da fare ad un appassionato di gaming o se, semplicemente, volete approfittare di un'ottima offerta per recuperare un titolo a dir poco splendido per la vostra PS5, allora vi suggeriamo di non perdervi questa ottima offerta Amazon, grazie alla quale potrete acquistare il bellissimo "Stray" ad un prezzo sorprendente: solo 29,90€, grazie ad uno sconto del 27% disponibile sull'edizione per PlayStation 5! Un vero a proprio affare, per un titolo davvero intrigante, oltre che toccante.

Stray, chi dovrebbe acquistarlo?

Stray è un titolo evocativo e poetico, adatto a tutte le età, ed in grado di raccontare una storia toccante, anche al netto del suo particolarissimo protagonista. In soldini si tratta di un'avventura dalla forte componente esplorativa, animata da una serie di puzzle ambientali la cui risoluzione, ovviamente, è interamente basata sulle particolari capacità del nostro protagonista: un normalissimo gatto.

Privo di qualsivoglia potere, capacità o anche solo della parola, il nostro gattino si troverà coinvolto in un lungo viaggio tra i sobborghi di una civiltà robotica, ormai alla deriva, costruita sui resti di quella che fu la civiltà umana. Nello scopo di ricongiungerci alla nostra colonia, ci faremo strada tra lamiere, natura e pericoli vari in compagnia di un piccolo robot che, come noi, sente il bisogno di ritrovare il proprio "scopo".

Un viaggio davvero eccezionale che, non a caso, costituì un piccolo caso mediatico ai tempi della sua uscita lo scorso anno e che, per questo, vi consigliamo caldamente di recuperare, visto soprattutto l'ottimo prezzo proposto da Amazon!

Ciò detto, non ci resta che suggerirvi di approfittare subito dell'offerta, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete completare il vostro acquisto, con il consiglio di farlo prima che lo shopping natalizio prosciughi del tutto le scorte, certamente estese, ma comunque limitate.

