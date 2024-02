AFFARE su Stray per PS5: meno di 20€ su Amazon!

Se siete amanti dei videogiochi e delle avventure grafiche, dovreste approfittare dell'irresistibile offerta su Amazon per la versione PS5 di "Stray". Questa edizione fisica non solo vi darà accesso al gioco stesso, ma includerà anche 6 carte con illustrazioni a colori, tutte da collezionare. Originariamente proposto a 41,00€, ora potete portarvelo a casa al prezzo speciale di soli 19,99€, godendo di uno sconto del 51%.

Stray, chi dovrebbe acquistarlo?

"Stray" è già stato oggetto di ampi elogi, caratterizzato da un cast di personaggi unico, come abbiamo sottolineato nella nostra recensione. Per chiunque non abbia ancora avuto l'opportunità di giocare a questo titolo, questa è un'occasione eccellente per scoprire una delle sorprese videoludiche del 2022. Le sei carte con illustrazioni a colori che accompagnano il gioco rendono questa edizione fisica un perfetto regalo, non solo per gli appassionati del dietro le quinte, ma anche per i collezionisti.

In generale, consigliamo "Stray" a tutti gli amanti delle avventure basate sull'esperienza narrativa. Una delle componenti più affascinanti del gioco è il mondo in stile cyberpunk in cui ci immergiamo, visto attraverso gli occhi particolari di un gatto, che aggiunge un fascino concettuale unico.

In conclusione, "Stray" è un'opzione d'acquisto eccellente per gli appassionati del genere e per chi desidera arricchire la propria collezione videoludica con un'edizione fisica impreziosita dalle illustrazioni. Soprattutto ora che è disponibile a meno di 20€ su Amazon, è un'opportunità da non lasciarsi sfuggire.

