Stray PS5, l'avventura felina ora a SOLO 19,99€! (-51%)

Uno dei più strani fenomeni videoludici degli ultimi anni è sicuramente stato il gioco indie Stray, sviluppato e rilasciato nel 2022 e che è stato anche candidato ai Game Awards. Questo stupendo gioco vi conquisterà con la sua avventura in terza persona ambientata in una cybercittà degradata, dove nei panni di un astuto gatto dovrete svelare misteri e sfuggire a pericolose minacce. Non perdetevi questo gioiello che oggi viene proposto su Amazon a soli 19,99€, grazie al generoso sconto del 51%!

Stray, chi dovrebbe acquistarlo?

Stray è particolarmente indicato agli appassionati di avventure in terza persona e amanti degli animali, in particolare dei gatti. Coloro che cercano un'esperienza di gioco unica, dove poter esplorare una città decadente dai punti di vista bassi e agili di un felino, troveranno in Stray una proposta imperdibile. Il titolo è sviluppato da BlueTwelve Studio, un team noto per la passione verso i mici, elemento che garantisce un'autentica rappresentazione del comportamento felino all'interno del gioco.

Oltre all'avventura principale, il gioco offre i contenuti dell'edizione fisica che includono 6 carte con illustrazioni a colori, un elemento che arricchisce ulteriormente l'esperienza di acquisto. Questa è un'opportunità irrinunciabile per chi desidera immergersi a fondo in atmosfere cyberpunk e avventure non convenzionali. Gli amanti degli enigmi, dell'esplorazione e dell'interazione ambientale giocosa troveranno nel ruolo di un gatto l'opportunità di vedere il mondo da una prospettiva inusuale e affascinante.

Il gioco è ora disponibile a 19,99€, offrendo un'avventura immersiva ad un prezzo accessibile. L'innovativa prospettiva di gioco, abbinata ad una storia coinvolgente e a un ambiente ricco di dettagli, rende Stray un acquisto consigliato per gli amanti dei videogiochi e dei felini. La combinazione di esplorazione, mistero, e l'interazione unica con i dintorni vi garantirà ore di intrattenimento indimenticabile.

Vedi offerta su Amazon