Ori 3 forse ci sarà, ma non aspettatevelo tanto presto

No Rest for the Wicked è l'attesissimo Action RPG del rinomato team Moon Studios, pronto a stupire i giocatori con la sua uscita in Accesso Anticipato su PC il prossimo 18 aprile.

Il gioco promette di offrire un'esperienza coinvolgente, grazie a una trama di livello e un gameplay soddisfacente.

Nonostante il titolo sembra ottimo, molti appassionati vorrebbero sapere se nella mente di Moon Studios c'è l'idea di continuare la serie Xbox di Ori, noto metroidvania che ha dato nuovo lustro al genere insieme a Hollow Knight, grazie a due capitoli davvero eccellenti sotto svariati punti di vista (soprattutto sotto il profilo artistico e musicale).

Secondo quanto riferito da Gennadiy Korol, direttore tecnico e di produzione di Moon Studios, il team ha sentito che la storia di Ori era completa e che era il momento di esplorare nuovi orizzonti. Tuttavia, nonostante l'impegno su No Rest for the Wicked, il CEO Thomas Mahler ha lasciato intendere che potrebbero esserci progetti per un terzo gioco di Ori in futuro.

"No Rest for the Wicked è la nostra priorità al momento, ma ho già alcune idee per un terzo titolo di Ori", ha dichiarato Mahler.

Insomma, No Rest for the Wicked promette di essere un'esperienza di livello per i giocatori, che potranno immergersi in un mondo ricco di avventure. Non vediamo l'ora di scoprire cosa ci riserverà questo nuovo capolavoro di Moon Studios e di condividere con voi ulteriori dettagli e aggiornamenti se dovessero esserci informazioni su un eventuale nuovo capitolo del franchise di Ori.