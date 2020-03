Ori and the Will of the Wisps: i file di gioco peseranno oltre 10 GB

Tra poco meno di una settimana uscirà Ori and the Will of the Wisps, il secondo capitolo del titolo di successo sviluppato da Moon Studios. Il team ha dichiarato a più riprese che i fan di Ori potranno aspettarsi un nuovo episodio della serie molto più grande e migliore rispetto al titolo precedente uscito nel 2015, e ciò non riguarderà solamente il contenuto della nuova iterazione, ma anche le dimensioni che avranno i file di gioco.

Stando alla pagina di Ori and the Will of the Wisps sul Microsoft Store, recentemente aggiornata, il titolo richiederà uno spazio libero di oltre 10 GB sulla console, 10,05 GB, per essere precisi. Una dimensione nettamente superiore rispetto al primo capitolo Ori and the Blind Forest, i cui file di gioco arrivano a pesare solamente 7,6 GB.

Ori and the Will of the Wisps porterà avanti il già ottimo lavoro che Moon Studios ha effettuato con il capitolo precedente, andando però ad espanderne sia il mondo di gioco che le meccaniche. Il gioco proporrà inoltre un sistema di gameplay rivisto e ancora più fluido, che permetterà ai giocatori di sperimentare molto con i vari attacchi e abilità che si avranno a disposizione man mano che l’avventura proseguirà.

Vi ricordiamo che Ori and the Will of the Wisps uscirà il prossimo 11 marzo su Xbox One e PC. Inoltre il titolo verrà aggiunto a partire dal giorno del lancio al catalogo del servizio ad abbonamento Xbox Game Pass. Che cosa vi aspettate dal secondo capitolo di Ori? Fatecelo sapere con un commento nella sezione dedicata.