Ori and the Will of the Wisps: l’ultima patch migliora le prestazioni e i caricamenti

Se c’è una cosa che è stata criticata nei riguardi di Ori and the Will of the Wisps, è sicuramente la stabilità del nuovo gioco di Moon Studios sia su Xbox One che su PC. Sono stati diversi gli appassionati del metroidvania che hanno prontamente segnalato varie problematiche come: cali di frame in determinate aree, freeze di qualche secondo e caricamenti generali decisamente troppo lunghi.

Per migliorare la situazione, Moon Studios ha rilasciato una nuova patch sia su Xbox One che per PC. Oltre a migliorare le prestazioni generali del gioco e i tempi di caricamenti, la nuova patch correttiva andrà a migliorare anche il caricamento delle cutscene e degli asset. Sono inoltre state fatte numerose correzioni di bug che causavano crash e blocchi improvvisi sia durante le partite, che all’avvio del titolo.

Grazie alla nuova patch, al titolo sono state aggiunte alcune nuove opzioni grafiche che includono il ridimensionamento per la risoluzione, l’attivazione del motion blur e la vibrazione del controller, insieme a un’opzione per l’utilizzo dello schermo intero. Ora l’HUD può essere personalizzato; potrà essere nascosto completamente o agire in na soluzione più dinamica a piacere del giocatore.

In conclusione, è stato attuato un lavoro piuttosto grande da parte di Moon Studios. Tutto ciò implica diversi miglioramenti e queste correzioni aiutaranno a migliorare ulteriormente la qualità del gioco. Se siete immersi nel mondo fiabesco di Ori and the Will of the Wisps, sicuramente vi farà comodo consultare la nostra guida completa. Cosa ne pensate degli accorgimenti rilasciati per questa nuova esclusiva Microsoft?