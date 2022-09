Con l’arrivo di Overwatch 2, Blizzard si allinea a Valorant e Riot Games. Come riportato dal publisher e sviluppatore, per prevenire le molestie online, il sistema ascolterà tutte le conversazioni online e sarà pronto a punire tutti coloro che pronunceranno parole volte a offendere e bullizzare i giocatori.

Il nuovo sistema registrerà e ascolterà ogni singola conversazione e trascriverà tutte le varie chat vocali avvenute in game. L’obiettivo, come dichiarato poco sopra, è quello di prevenire il bullismo e i comportamenti scorretti. In caso un giocatore dovesse rivolgere insulti e bullizzare altri utenti, il sistema interverrà bannandolo dal gioco. Tutto questo è necessario per combattere la tossicità dei giochi online, aspetto a cui Overwatch 2 non sarà ovviamente immune, così come non sarà immune nessun tipo di videogioco online.

L’ascolto e la registrazione delle chat vocali è un argomento decisamente controverso, che apre ad alcuni scenari abbastanza inquietanti per la privacy. Da parte di Blizzard sono però già arrivate varie rassicurazioni in merito, come per esempio la cancellazione di tutti i file audio e della loro trascrizione dopo 30 giorni dalla registrazione. Da diversi anni però la nostra privacy è oramai puntualmente messa a rischio in favore della sicurezza, manovre che spesso sono necessarie a causa dell’alta popolazione raggiunta a livello globale. Se provassimo a immaginare megalopoli come New York o Toronto senza telecamere di sicurezza, per esempio, non sarebbe difficile pensare a un livello di criminalità in aumento. La stessa cosa avviene oramai da anni con i giochi online: a causa del loro vasto pubblico, è davvero difficile trovare community sane e rispettose degli utenti.

Overwatch 2 sarà disponibile a partire dal 4 ottobre 2022. Il gioco debutterà su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e Nintendo Switch, rimpiazzando il titolo originale. Il sistema che ascolterà e registrerà le conversazioni per la loro trascrizione sarà implementato qualche settimana dopo il lancio.