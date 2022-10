Overwatch 2 è uscito da poche settimane e ha già fatto discutere parecchio. Il passaggio al modello gratuito, infatti, oltre a riportare sui server tutti gli amanti della serie, ha trascinato con sé un impressionante numero di nuovi giocatori. Tuttavia, molti di loro sono rimasti bloccati da alcune restrizioni piuttosto severe che Battle.net ha imposto al gioco, così come ad altri titoli del calibro di Call of Duty: Modern Warfare 2 (che potete trovare su Amazon). Ma le polemiche non si placano perché alcuni giocatori sono furibondi per altri motivi.

Secondo l’account Reddit di vault_guy, un appassionato di Overwatch 2, il passaggio al modello gratuito per questo nuovo gioco sarebbe soltanto una scusa per spillare soldi attraverso strade collaterali. Utilizzando come esempio un ciondolo inserito in uno dei pacchetti, infatti, l’utente ha sottolineato come la cura messa da Blizzard nella realizzazione degli oggetti cosmetici lasci a dir poco a desiderare.

L’item in questione è un sacchetto legato a una corda che, come si può vedere dalla foto della sua miniatura, presenta un evidente glitch grafico. Il corpo dell’oggetto, infatti, non è collegato alla corda la quale pende nella parte esterna del suo manico, lasciando, di fatto, il sacchetto penzolante nel vuoto. L’accusa mossa dal giocatore è legata al fatto che Blizzard starebbe puntando sulla vendita di questi pacchetti ma senza impegnarsi più di tanto nel realizzare gli oggetti al loro interno.

Effettivamente, se pensiamo che questo oggetto è venduto all’interno di un pack dal valore di 15 dollari, non ci sentiamo di dare torto al giocatore. È anche vero, tuttavia, che si tratta di una semplice svista che è possibile correggere e che non comporta grandi problematiche in termini di gameplay. A ogni modo, tra i commenti alla foto, molti altri appassionati di Overwatch 2 esprimono solidarietà al giocatore, sottolineando come questo malessere inizi a essere diffuso nella community.