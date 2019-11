Overwatch 2: la modalità Storia seguirà più prospettive dei diversi personaggi

La novità più importante di Overwatch 2 sarà la nuovissima modalità storia PvE. Alla BlizzCon 2019 era giocabile una missione ambientata nella città natale di Lucio, Rio de Janero, anticipando la parte in cui il personaggio brasiliano entra a far parte a tutti gli effetti all’interno della modalità storia. Parlando con la redazione di Game Informer, lo scrittore Michael Chu ha parlato di quelli che sono gli obbiettivi di Blizzard con la storia di Overwatch 2 e di come si concentrerà su più prospettive dei personaggi.

Chu afferma che il team ha sempre voluto rappresentare un futuro luminoso e ottimista e dove le cose sono andate bene, nonostante tutti gli scontri e la crisi Omnic. In Overwatch 2, il team vuole esplorare ciò che è accaduto dopo la trasmissione di Winston ai membri di Overwatch che avviene nel filmato di apertura del primo gioco. Scopriremo quindi quali eroi sono tornati e quali no, e il gioco affronterà le nuove minacce e vedremo come il mondo è cambiato.

Inoltre Chu afferma che i giocatori vivranno la storia attraverso gli occhi di tutti questi personaggi e che ogni eroe avrà una prospettiva diversa su ciò che è accaduto e quale sia il ruolo di Overwatch. La modalità Storia si concentrerà anche sulle relazioni tra questi personaggi approfondendo i rapporti tra i singoli personaggi che gli appassionati hanno già imparato ad amare nel primo capitolo.

La modalità Storia sarà esclusiva di Overwatch 2, anche se tutto il contenuto PvP sarà rilasciato anche per il primo capitolo. Non siamo ancora a conoscenza di una finestra di rilascio per il sequel dell’Hero Shooter targato Blizzard, per ora però sappiamo che il titolo arriverà su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Cosa pensate della modalità storia di Overwatch 2? Diteci la vostra.