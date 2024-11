Palworld potrebbe salvarsi da Nintendo grazie a una MOD per GTA 5

Nintendo ha intentato una causa per infrazione di brevetto contro PocketPair, sviluppatori di Palworld, titolo noto anche come il "Pokémon con le pistole" e diventato un fenomeno di massa lo scorso anno. La disputa legale si concentra sulla violazione di più brevetti, tra cui uno legato al metodo di cattura delle creature tramite lancio di una palla, tecnica simile a quella dei Pokémon.

Se fino a qua sono tutti aspetti già noti ai più, quello che è emerso oggi è che una MOD di GTA 5, rilasciata nel lontano 2016, potrebbe rappresentare un'ancora di salvezza per PocketPair, potendo addirittura scagionarla dalle cause di violazione di brevetto.

Esiste la possibilità che la MOD di GTA 5 dedicata ai Pokémon venga riconosciuta come "precedente" dal tribunale.

La MOD in questione che si premunì di introdurre i Pokémon nel mondo di GTA, incorpora una meccanica di cattura simile a quella brevettata da Nintendo, ma è stata realizzata prima del deposito di tali brevetti da parte di Nintendo nel dicembre 2021.

Secondo un esperto della Patent Attorney Corporation Siarasia, con sede in Giappone e citato da Nikkei Business Online Edition, questo "precedente" potrebbe essere determinante in tribunale per ribaltare le sorti della causa.

Se il tribunale dovesse riconoscere la validità di questo "precedente", uno dei capi d'accusa principali su cui si basa l'azione legale di Nintendo potrebbe venire annullato. La causa non riguarda solo la richiesta di interruzione delle violazioni ma comprende anche la richiesta di un risarcimento economico, la cui entità non è stata tuttavia precisata.

L'esito di questa disputa legale potrebbe avere implicazioni significative non solo per Nintendo e PocketPair, ma soprattutto per il futuro dello sviluppo nel settore dei videogiochi, visto che riguarda direttamente l'implementazione di meccaniche di gioco brevettate.