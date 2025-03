Pokemon GCC fa faville con la nuova espansione Avventure Insieme

Il mondo del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC) è in fermento. Dopo un periodo iniziale di assestamento nell'era di Scarlatto e Violetto, l'entusiasmo ora è palpabile, alimentato dalle recenti uscite che hanno saputo catturare l'attenzione di giocatori e collezionisti, tanto da svuotare in men che non si dica gli scaffali di qualsiasi edicola e rivenditore.

E ora, all'orizzonte del 2025, si profila un set destinato a lasciare il segno: Pokémon TCG: Avventure Insieme (Journey Together nella versione inglese). Questo nuovo capitolo non è solo un'espansione, ma un vero e proprio tuffo nel passato, un ritorno a una meccanica tanto amata quanto rimpianta: i Pokémon degli Allenatori.

Un ritorno alle radici

Per i veterani del GCC Pokémon, il solo sentire queste parole evoca ricordi di mazzi iconici e carte dal valore collezionistico inestimabile. Blaine e il suo Charizard, Cynthia con il suo Garchomp, Sabrina e il suo Gengar: queste sono solo alcune delle leggende che hanno visto le proprie creature indissolubilmente legate ai loro celebri allenatori, a partire dalle espansioni dei primi anni 2000. Mentre meccaniche come i Tag Team, i GX e i V-Star hanno fatto il loro ingresso e la loro uscita dal gioco, i Pokémon degli Allenatori sono rimasti un desiderio costante nella mente degli appassionati. Ed è proprio questo desiderio che "Avventure Insieme" sembra voler esaudire, presentandosi come una delle uscite più attese e potenzialmente una delle migliori dell'era Scarlatto e Violetto.

Ciò che rende "Avventure Insieme" particolarmente intrigante è la sua capacità di guardare oltre i confini delle attuali avventure di Paldea, gettando uno sguardo nostalgico sull'intera storia del franchise Pokémon. Dei quattro allenatori protagonisti di questo set, solo Iono ha fatto il suo debutto in Pokémon Scarlatto e Violetto su Nintendo Switch. Gli altri tre – N da Nero e Bianco, Lillie da Sole e Luna e Hop da Spada e Scudo – rappresentano un mix sapiente di personaggi iconici e rivali recenti, amati dalla community. In tal senso, la scelta di The Pokémon Company di non affidarsi ai più ovvi Red, Misty, Brock e Giovanni dimostra una volontà di sorprendere e di dare spazio a figure che non hanno avuto la ribalta negli ultimi tempi.

Cambiamenti meccanici e impatto competitivo

Il ritorno dei Pokémon degli Allenatori non è solo una questione di nostalgia, bensì porta con sé un cambiamento meccanico significativo che influenzerà profondamente il gioco competitivo. Questi Pokémon speciali saranno accompagnati da carte Strumento e Aiuto dedicate, oltre a possedere abilità uniche. Ad esempio, lo Snorlax di Hop avrà l'abilità "Extra Helping", che aumenterà di 30 danni gli attacchi di tutti i Pokémon di Hop. Questa nuova dinamica rappresenta un interessante diversivo rispetto al formato dominato dai Pokémon ex che abbiamo visto di recente. Nonostante ciò, le carte EX e le EX degli Allenatori continueranno a essere presenti, fungendo da transizione verso l'introduzione dei Mega Pokémon prevista per la fine dell'anno.

Dal punto di vista artistico, il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon sta vivendo un periodo di grande creatività, con un design delle carte sempre più accattivante. "Avventure Insieme" porta questa tendenza a un nuovo livello, sfruttando il legame unico tra Pokémon e allenatori per creare illustrazioni memorabili. Abbiamo già avuto un assaggio con l'adorabile Art Rare di Kilowattrel di Iono e la ricercatissima Illustrazione Rara Speciale di Clefairy di Lillie.

Insomma, anche in termini di design, "Avventure Insieme" è uno dei miglior set dell'era Scarlatto e Violetto, con carte davvero spettacolari come Volcanion EX, Bellibolt di Iono EX, Clefairy di Lillie EX, Zoroark di N EX e Salamence EX.

Il Set Allenatore Fuoriclasse

Ma cosa possiamo aspettarci concretamente da questa espansione? Il set allenatore fuoriclasse è come sempre il pezzo forte dell'espansione, un vero e proprio scrigno di tesori che include nove buste, una carta promo foil full-art di Zorua di N, 65 bustine protettive con N e il suo Zoroark, dadi segna-danno, segnalini condizione e una guida giocatore per il set. La scatola stessa è pensata per essere riutilizzata come pratico contenitore per le carte.

Ovviamente, è disponibile anche il classico Booster Box con 36 buste, il quale rappresenta la scelta ideale per chi ama l'emozione dell'apertura sfrenata e desidera massimizzare le proprie possibilità di trovare le carte più rare.

Insomma, che siate collezionisti attratti dalla bellezza delle illustrazioni delle carte, giocatori competitivi alla ricerca di nuove strategie o semplicemente nostalgici dei tempi passati, il nuovo set sembra avere qualcosa da offrire a tutti.

Per quanto Avventure Insieme difficilmente raggiungerà il livello di desiderio da parte del fandom di Evoluzioni Primastiche, il quale è stato trainato dalla popolarità di Eevee, sarà comunque sicuramente un successo per il GCC. L'espansione uscirà ufficialmente il 28 marzo 2025, per cui è giunto il momento di prepararsi alla caccia!