Palworld: guida ai migliori Pal

Siete alla ricerca dei migliori Pal di Palworld? Siete nel posto giusto! Man mano che progredirete nel videogame targato Pocket Pair, vi renderete conto dell'enorme varietà di Pal in cui vi potrete imbattere, tra cui alcune varianti denominate Alpha e Lucky.

Va da sé che ognuno di essi è dotato di un diverto set di abilità, che lo rende praticamente unico; proprio per questa ragione, possiamo facilmente immaginare che, soprattutto nei primi minuti di gioco, possa essere complesso capire quali Pal catturare ed a quali dare la priorità.

Proprio per questa ragione, abbiamo creato una piccola lista dei migliori Pal per il combattimento, indicando anche il luogo ed il metodo con cui catturarli, così da indirizzare i giocatori alle prime armi alla miglior soluzione disponibile.

Per altri consigli su come affrontare al meglio il gioco, consultate la nostra Guida Completa di Palworld!

Migliori Pal per il combattimento

Iniziamo subito dicendo che avere dei Pal da combattimento è essenziale per farsi strada nelle varie regioni e, quindi, per imbattersi in Pal più rari. Sulla base di quanto ora scritto, avrete bisogno di allestire più team per completare torri, dungeon ed incursioni.

King of the Forest (Alpha Mammorest)

Elemento: Erba

Cavalcatura: Si

Dove trovarlo: Grassy Behemoth Hills

Numero Paldeck: .090

Potrete imbattervi in questo Pal già nelle primissime fasi di gioco, nell'area che vi abbiamo indicato. Si tratta della versiona Alpha del Mammorest e, come avrete compreso, non si tratta di uno scontro semplice: il Pal in questione è di livello 38, con oltre 4000 punti vista e dotato di attacchi capaci di infliggere seri danni ai vostri HP.

Tuttavia, esiste un modo più semplice per catturare un esemplare di Mammorest. Potreste imbattervi in due esemplari che si scontrano per il territorio; qualora vi trovaste in una situazione del genere, attendente che uno dei due si indebolisca e, al momento opportuno, utilizzate una Sfera Pal, possibilmente una Mega Sfera o, meglio ancora, una Giga Sfera.

Lovander

Elemento: Neutrale

Numero Paldeck: .069

Lovander è una scelta praticamente imprescindibile per ogni giocatore, soprattutto a causa della sua abilità Heart Drain, con cui potrà assorbire parte dei danni subiti dal giocatore e ristorare i suoi HP. Come avrete capito, questo Pal potrà letteralmente salvarvi la vita nei combattimenti più impegnativi e pericolosi.

Loupmoon

Elemento: Oscurità

Dove trovarlo: Bamboo Groves (solo di notte)

Numero Paldeck: .046

Avete voglia di misurarvi con un Alpha ma credete di essere un po' troppo deboli? Loupmoon è ciò che fa per voi! Questo Pal comparirà solo di notte e quasi sempre in branco, rendendo la sua cattura tutt'altro che facile. Tuttavia, non appena sarete riusciti nell'impresa ed avrete sbloccato la sua abilità, nessun nemico rappresenterà una sfida insormontabile.

Chillet

Elemento: Ghiaccio

Dove trovarlo: Windswept Hills

Numero Paldeck: .055

Questo Pal dell'elemento ghiaccio apparirà nel corso delle vostre esplorazioni e si rivelerà utile sia come combattente che come cavalcatura.

Vanwyrm

Elemento: Fuoco

Dove trovarlo: Bamboo Groves

Numero Paldeck: .071

Anche in questo caso, parliamo di un Pal utile in combattimento e che garantisce ulteriori bonus se cavalcato. Nel caso in cui sceglieste Vanwyrm come cavalcatura, sappiate che i danni inflitti ai punti deboli del vostro nemico aumenteranno sensibilmente.

Anubis

Elemento: Terra

Numero Paldeck: .100

Quando si tratta di combattimento, pochi possono rivaleggiare con Anubis. Questo Pal è capace di sferrare poderosi attacchi ad aria con cui colpire più avversari contemporaneamente. Inoltre, Anubis è capace di schivare gli attacchi nemici e di muoversi molto velocemente sul campo di battaglia, diventando così molto difficile da mettere K.O.

Woolipop

Elemento: Neutrale

Dove trovarlo: Bamboo Groves

Numero Paldeck: .034

Non fatevi ingannare dal suo aspetto tenero ed innocente: questo Pal è dotato di buone abilità in combattimento e, qualora sia assegnato ad un ranch, produrrà una notevole quantità di Cotton Candy.

Mozzarina

Elemento: Neutrale

Dove trovarlo: Bamboo Groves

Numero Paldeck: .029

Anche in questo caso, l'aspetto può ingannare. Mozzarina può sembrare una pacifica mucca, ma è capace di infliggere buoni danni in combattimento e, se assegnata ad un ranch, potrà produrre anche latte.