Palworld non nominato ai TGA 2024: i fan sono infuriati, ma Pocketpair calma le acque

Il community manager di Palworld respinge le accuse di complotto di esclusione del gioco dalle nomination dei Game Awards 2024. John Buckley ha commentato su Twitter che non ritiene ci sia stata alcuna cospirazione contro il titolo, invitando i fan a non essere troppo drammatici.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Le nomination per i Game Awards 2024 sono state annunciate questa settimana, suscitando polemiche tra i fan di Palworld per la mancata inclusione del gioco in alcuna categoria. Il popolare titolo di Pocketpair, lanciato a gennaio, non ha ricevuto alcuna candidatura nonostante il suo successo commerciale.

Tuttavia, il community manager John Buckley ha respinto le accuse di esclusione intenzionale: "No, non credo che Palworld sia stato snobbato. Twitter è diventato un luogo senza ironia. Smettetela di essere così drammatici, giocatori. Non tutto è una cospirazione".

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Buckley ha comunque espresso disappunto per la mancata nomination di un altro titolo: "Detto questo, Satisfactory è stato snobbato al 1000% e esprimerò questa opinione all'infinito ai Game Awards di persona".

Al di là delle polemiche sulle nomination, Pocketpair sta attualmente affrontando una causa legale intentata da Nintendo per presunta violazione di brevetti. A settembre, la casa di Kyoto ha citato in giudizio gli sviluppatori di Palworld, accusandoli di aver copiato elementi di design dei Pokémon (l'ultimo è acquistabile su Amazon).

Pocketpair ha recentemente fornito un aggiornamento sulla situazione, dettagliando i brevetti presumibilmente violati e affermando che "continueremo ad affermare la nostra posizione in questo caso attraverso futuri procedimenti legali".

Non sappiamo come finirà la storia. Ma conosciamo Nintendo e dubitiamo vogliano fermarsi, soprattutto quando si tratta di brevetti, giochi illegali, mod o emulatori.

Nel mentre siamo contento che il community manager di Palworld abbia dimostrato maturità per quanto concerne l'esclusione ai The Game Awards 2024, anche considerando che si tratta oramai più di un evento commerciali che di un prestigioso premio.