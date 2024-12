Palworld: vengono tolte le "pokéball" e i fan si lamentano

L'ultimo aggiornamento di Palworld, il popolare e controverso gioco di sopravvivenza, ha scatenato polemiche tra i fan. Lo sviluppatore Pocketpair ha, infatti, modificato il sistema di evocazione dei Pal, creature del gioco, facendoli apparire sempre vicino al giocatore anziché nel punto in cui vengono lanciate le Pal Sphere.

Questa modifica ha suscitato critiche da parte della community, che la vede come un passo indietro rispetto alla meccanica precedente. Molti giocatori hanno espresso la loro frustrazione sui social media e su Reddit, lamentando che il cambiamento limita la libertà di gioco e causa problemi tecnici, con i Pal che a volte appaiono all'interno di muri o oggetti.

Alcuni speculano che questa modifica possa essere una risposta alla causa legale intentata da Nintendo contro Palworld, accusato di somiglianze eccessive con Pokémon. Tuttavia, non ci sono conferme ufficiali a riguardo.

Nonostante le critiche, una parte della community continua a supportare il gioco, sperando in future migliorie. Palworld è stato uno dei più grandi successi di inizio 2024, attirando milioni di giocatori su PC e Xbox grazie alla sua formula che combina elementi di sopravvivenza con la cattura di creature, in un mix definito da molti come "Pokémon con le armi".

Gli sviluppatori di Pocketpair hanno in programma un importante aggiornamento per il prossimo futuro. La community attende, quindi, con interesse queste novità, sperando che possano risolvere i problemi emersi con l'ultima patch e migliorare ulteriormente l'esperienza di gioco.

Insomma, Palworld continua a essere supportato con aggiornamenti regolari fin dal suo lancio in accesso anticipato, dimostrando l'impegno degli sviluppatori nel perfezionare ed espandere il gioco. Resta da vedere come evolverà la situazione e se verranno apportate ulteriori modifiche al sistema di evocazione dei Pal in risposta al feedback dei giocatori.