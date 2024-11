Flight Simulator 2024, arriva la prima patch: ecco cosa migliora

Microsoft Flight Simulator 2024 (acquistabile su Amazon) ha avuto un lancio problematico a causa di problemi di stabilità e infrastrutture backend inadeguate, progettate per gestire solo 200.000 giocatori. Microsoft ha rilasciato una patch per risolvere alcuni problemi comuni e migliorare le prestazioni.

Il nuovo simulatore di volo utilizza un sistema di streaming degli asset dal cloud durante il gioco per ridurre le dimensioni del download iniziale. Tuttavia, questo approccio ha messo sotto pressione i server di Microsoft, non preparati all'elevato numero di giocatori al lancio. L'azienda sta ancora faticando a gestire la domanda nonostante il successo del gioco.

Tra le principali novità della patch, Microsoft consiglia agli utenti di spostare la cartella Community in un'altra posizione prima di riavviare il gioco. Secondo l'azienda, questa semplice operazione potrebbe migliorare le prestazioni eliminando pacchetti obsoleti che influiscono sul framerate.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

La patch risolve diversi problemi di stabilità e bug, tra cui:

Crash alla selezione di "As Arrival" nell'EFB

Crash nel menu Fotocamera dopo aver modificato l'opzione di messa a fuoco del drone

Vari altri crash in tutto il gioco

Problemi con il cursore mancante e la perdita di focus in alcune schermate

Impossibilità di cambiare aereo dal menu dei controlli

Nonostante gli sforzi di Microsoft, gli utenti continuano a esprimere frustrazione per i problemi persistenti. Su Steam, il gioco ha ricevuto recensioni "Prevalentemente negative". I conteggi globali dei giocatori sono ancora in aumento, mettendo ulteriormente sotto pressione i server.

Microsoft non ha ancora presentato una roadmap per affrontare tutte le preoccupazioni espresse della community. Il sistema di streaming dal cloud, pur innovativo, presenta delle problematiche in termini di accessibilità per gli utenti con connessioni limitate e di preservazione del gioco nel lungo periodo.

Per il resto la nostra recensione dovrebbe uscire verso la fine settimana, raccontandovi per filo e per segno tutte le peculiarità di questo nuovo capitolo di Flight Sim.