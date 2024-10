Path of Exile II non uscirà più a novembre

Grinding Gear Games ha deciso di rimandare Path of Exile II che arriverà il 6 dicembre in Early Access invece del 15 novembre. Il gioco sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series e PC tramite Steam ed Epic Games Store.

Il motivo del rinvio non riguarda lo sviluppo del gioco in sé, ma problemi legati all'infrastruttura dei server. Jonathan Rogers, Game Director di Path of Exile II, ha spiegato che l'integrazione dei sistemi di account tra Path of Exile I e II, nonché con le versioni console, ha richiesto più tempo del previsto. Questo processo è fondamentale per mantenere la promessa che tutti i contenuti acquistati dai giocatori funzioneranno su entrambe le versioni del gioco.

La migrazione di database così vecchi e complessi ha portato alla luce diverse anomalie, come account multipli con lo stesso nome o indirizzo email. Rogers ha sottolineato l'importanza di risolvere questi problemi per garantire che nessun giocatore perda i contenuti acquistati o subisca problemi al proprio account.

Questi sono il tipo di errori che non possiamo permetterci di commettere.

Inoltre, le modifiche al codice di back-end richiedono test di carico approfonditi per assicurarsi che il sistema regga l'elevato numero di giocatori previsto al lancio. Rogers ha ammesso che, sebbene fosse teoricamente possibile rispettare la data di lancio originale, il rischio di commettere errori era troppo alto.

Per compensare il ritardo, Grinding Gear Games ha annunciato una diretta streaming tra circa quattro settimane, durante la quale verranno presentati i contenuti previsti per l'Early Access di Path of Exile II. Rogers ha descritto l'evento come "il più grande annuncio di una lega che abbiamo mai fatto", promettendo di rivelare dettagli sui contenuti endgame su cui il team ha lavorato duramente.