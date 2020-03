Pathologic 2: data di uscita della versione PS4 svelata

Non è certamente un mistero il fatto che il panorama videoludico riesce spesso ad essere strano. Durante questa generazione siamo stati testimoni diverse volte di progetti controversi o particolari. Tra questi titoli possiamo elencare senza tantissimi problemi anche il recente Pathologic 2. Il gioco creato dai Ice-Pick Lodge (rilasciato durante lo scorso 2019) è stato decisamente un progetto molto strano da catalogare. La sua natura da survival horror con elementi Open World/RPG hanno posizionato il titolo in una “categoria” d’appartenenza molto “riservata”.

Il debutto di Pathologic 2 non è stato certamente uno “facile” essendo che il gioco è stato pesantemente criticato per la sua folle difficoltà. Tuttavia nel corso di questi mesi (grazie alle svariate patch), l’esperienza dei Ice-Pick Lodge è diventata solida e degna da provare. Proprio per questo motivo, durante lo scorso PAX East il publisher tinyBuild ha confermato l’arrivo del titolo anche sulle console Sony. Pathologic 2 è uscito inizialmente soltanto su PC ed Xbox One.

#Pathologic 2, the ground breaking open world horror RPG, is finally coming to PlayStation 4 next week, on March 6th! pic.twitter.com/FqhbBSOWKa — tinyBuild at #PAXEast2020 (@tinyBuild) February 29, 2020

I possessori di PlayStation 4 potranno mettere le mani sul titolo a partire da questa settimana. Infatti il survival horror dei Ice-Pick Lodge uscirà ufficialmente su PS4 durante il prossimo 6 Marzo 2020. La data d’uscita è stata ulteriormente confermata attraverso un tweet creato dai ragazzi di tinyBuild. Quindi se non avete piani per questo weekend e volete sperimentare un survival horror diverso dal solito, questo sequel/reboot di Pathologic potrebbe fare al caso vostro.

Non sappiamo se il gioco verrà rilasciato anche in forma fisica su PS4. Tuttavia sapendo che Pathologic 2 non è stato rilasciato in formato fisico neanche su PC e Xbox One, ne dubitiamo altamente che la versione PS4 verrà trattata diversamente. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questo titolo o se avete già giocato a Pathologic 2. Diteci la vostra, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!