Paura del "drift" su Switch 2? PowerA ha già la soluzione

Il mercato degli accessori per Nintendo Switch 2 inizia a delinearsi con proposte interessanti che potrebbero rivelarsi fondamentali per i futuri possessori della console. PowerA, noto produttore di periferiche gaming, ha recentemente svelato la sua nuova linea di accessori con licenza ufficiale, introducendo soluzioni che promettono di rispondere a esigenze concrete dei giocatori, in alcuni casi superando persino le proposte della stessa Nintendo. La disponibilità di questi prodotti è prevista per giugno, in concomitanza con il lancio della console fissato per il 5 dello stesso mese.

La vera sorpresa della collezione PowerA è l'Advantage Wired Controller, un controller cablato che si distingue per l'implementazione di joystick con tecnologia Hall effect, assenti nel controller Pro ufficiale di Nintendo. Questa caratteristica tecnica potrebbe rappresentare un vantaggio significativo nella prevenzione del fastidioso fenomeno del drift, problema che ha afflitto numerosi possessori della prima Switch. Proposto a soli 39,99 dollari (39,99€), questo controller si posiziona in una fascia di prezzo decisamente più accessibile rispetto alla proposta ufficiale Nintendo, sebbene con il limite di dover rimanere sempre collegato alla console.

Disponibile in tre varianti estetiche (nero classico, Mario Time ispirato al celebre idraulico e la colorata versione Mushroom Kingdom), il controller PowerA non si limita a offrire un'alternativa economica, ma introduce funzionalità aggiuntive come controlli audio integrati con preset multipli, inclusa una modalità Bass Boost, e la possibilità di silenziare rapidamente il microfono. Completa il quadro la presenza di due pulsanti posteriori rimappabili, configurabili al volo senza necessità di software dedicato.

La linea di accessori PowerA si completa con due prodotti fondamentali per la protezione del nuovo hardware Nintendo. La Slim Case, proposta a 19,99 dollari (19,99€), si presenta come una custodia da trasporto dal design minimalista in grigio scuro con cuciture rosse. Progettata specificamente per le dimensioni della nuova console, offre spazio per dieci giochi fisici e include un supporto integrato per la modalità da tavolo, rivelandosi una soluzione versatile per i giocatori in movimento.

Il pacchetto di protezione per lo schermo, venduto a 12,99 dollari (12,99€), include due pellicole protettive e un panno per la pulizia brandizzato Nintendo Switch 2. Sebbene esistano alternative generiche potenzialmente più economiche, l'esperienza insegna che investire in prodotti ufficialmente licenziati offre spesso quella tranquillità aggiuntiva che giustifica la differenza di prezzo, soprattutto quando si tratta di proteggere un investimento considerevole come una nuova console.

L'arrivo di questi accessori firmati PowerA segna solo l'inizio di quello che sarà probabilmente un florido mercato di periferiche per la nuova console Nintendo (che potete preordinare su Amazon). La scelta di implementare tecnologie assenti nella proposta ufficiale, come i Joystick Hall effect, dimostra come i produttori di terze parti stiano cercando di differenziarsi offrendo soluzioni a problematiche note, conquistando così quella fascia di utenti più attenti alle specifiche tecniche e alle possibili criticità hardware.