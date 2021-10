PC viene devastato dalla madre, le terribili immagini diventano virali

È l’incubo di ogni videogiocatore; tornare a casa dopo diverse ore, magari anche affaticati dopo una giornata impegnativa, e trovarsi come bentornato una scena degna di un horror a tinte slasher: vostra madre che prende a mazzate il vostro PC fino a ridurlo in mille pezzi, sparsi ormai per tutto il salone.

Questa potrebbe essere una storia degna di essere raccontata nel periodo di Halloween, eppure c’è qualcuno che ha vissuto veramente questo terribile ritorno a casa. Si tratta dell’utente di Reddit conosciuto come ‘Yuno_is-Waifu’ il quale, qualche giorno fa, ha pubblicato sul social un’immagine del suo PC devastato, raccontando cosa era successo.

Da quanto racconta il ragazzo la madre ha avuto un forte attacco di rabbia, che però non sembra essere stato causato dallo stesso ragazzo, il quale ha voluto postare l’immagine del suo PC distrutto su internet come una sorta ultimo saluto alla macchina.

His mom smashed his PC with a sledgehammer pic.twitter.com/8zn9vUyTBn — Dexerto (@Dexerto) October 18, 2021

La foto ha fatto velocemente il giro del web, diventato virale in poche ore e nei commenti del post sono stati tanti gli appassionati che si sono incuriositi da questa storia, mentre molti altri hanno voluto condividere esperienze simili.