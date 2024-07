PCSX2 si aggiorna, disintegrando l'emulatore PS2 su PS5

La versione 2.0 di PCSX2, l'emulatore di PlayStation 2 per PC e piattaforme mobile, è stata finalmente rilasciata, dopo quattro anni dall'ultima versione stabile. Questa nuova versione si presenta con numerosi miglioramenti, posizionandosi come un punto di riferimento nel settore dell'emulazione.

Con oltre 6000 modifiche apportate, più di 100 milioni di download e la celebrazione del suo 20° anniversario, PCSX2 dimostra la sua evoluzione e dedizione verso un'esperienza utente migliorata.

L'emulazione è considerata una pratica legale, a meno che l'utente non possieda le copie originali dei software utilizzati.

Uno dei cambiamenti più significativi riguarda l'interfaccia grafica, ora basata su Qt, in linea con gli standard degli emulatori moderni, abbandonando la precedente wxWidgets.

Un altro aggiornamento rilevante è l'eliminazione dell'uso dei plugin, integrando il codice dei plugin più utilizzati direttamente nell'emulatore, il che semplifica la compilazione, riduce la frammentazione e ottimizza notevolmente l'esperienza utente.

PCSX2 ha semplificato anche la configurazione per i singoli giochi, introducendo impostazioni predefinite ottimizzate, che riducono la necessità di aggiustamenti manuali.

La compatibilità con i giochi è stata notevolmente espansa, con un solo gioco rimasto incompatibile nella nuova versione. La modalità "Big Picture" è stata aggiunta, finalmente, per offrire una migliore esperienza di gioco su grandi schermi, quali le televisioni, integrando uno scaling automatico capace di restituire una visione d'insieme finale, migliore che in precedenza

Questo permette agli appassionati di rivivere i giochi classici della PS2 con maggiore facilità e con un rinnovato supporto tecnico. Con questi avanzamenti, PCSX2 si conferma come la soluzione di emulazione definitiva per chiunque voglia rivivere gli anni d'oro di PS2, riuscendo ad annientare le soluzioni di emulazione offerte da Sony all'interno di PS5, da molti criticate per la loro pigrizia nel fornire strumenti utili per rendere più godibile l'esperienza ai giocatori.