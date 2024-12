People Can Fly ha licenziato oltre 120 dipendenti, che fine faranno gli altri progetti?

Lo studio di sviluppo People Can Fly, noto per il gioco Outriders, ha annunciato il licenziamento di oltre 120 dipendenti a causa di "pressioni del mercato esterno". Questa è la seconda ondata di tagli al personale in meno di un anno per l'azienda.

Il CEO Sebastian Wojciechowski ha spiegato che la decisione è stata presa per ridurre la strategia di autopubblicazione, sospendendo il Project Victoria, ridimensionando il team del Project Bifrost e ristrutturando alcuni team di supporto. La mossa si è resa necessaria poiché le pressioni del mercato dei videogiochi, in continua evoluzione, sono persistite oltre le previsioni dell'azienda.

Wojciechowski ha dichiarato: "Crediamo nei nostri team, nei nostri giochi e nel loro potenziale, e rimaniamo estremamente impegnati a continuare questo percorso, ma dobbiamo adattare i nostri piani alla nostra capacità finanziaria". L'azienda sta fornendo risorse e assistenza ai dipendenti colpiti dai tagli.

Questa ondata di licenziamenti segue una precedente riduzione di oltre 30 posti di lavoro avvenuta a gennaio. Le difficoltà di People Can Fly riflettono una tendenza più ampia nell'industria dei videogiochi:

Oltre 14.600 dipendenti del settore hanno perso il lavoro dall'inizio del 2024

del settore hanno perso il lavoro dall'inizio del 2024 Nel 2023 erano stati licenziati circa 10.500 lavoratori

Tra i progetti colpiti ci sono il "Project Gemini", una collaborazione con Square Enix che stava affrontando diverse criticità, e il "Project Dagger", da cui l'editore Take-Two si è ritirato nel settembre scorso. Lo studio continua a lavorare sul "Project Maverick", finanziato da Microsoft.

La situazione di People Can Fly evidenzia le difficoltà che molte aziende del settore stanno affrontando in un mercato in rapida evoluzione e sempre più competitivo. La necessità di adattarsi alle mutevoli condizioni economiche sta portando a dolorose ristrutturazioni in numerosi studi di sviluppo.