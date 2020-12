Perfect Dark è realtà, mostrato il primo trailer dedicato

The Initiative è stato uno dei team degli Xbox Games Studios da sempre più sotto le luci dei riflettori, nonostante lo studio non abbia ancora pubblicato alcun titolo. Questo perché i rumor sul gioco in sviluppo che si sono sparsi sul web negli scorsi anni, hanno saputo creare un forte alone di mistero attorno alla produzione segreta. Molti indizi portavano ad un annuncio abbastanza imminente, e i The Game Awards 2020 sono stati il palco in cui abbiamo avuto l’occasione di vedere per la prima volta il ritorno di Perfect Dark, il primo gioco di The Initiative.

Purtroppo il trailer dedicato al gioco non lascia tanto intuire su questo nuovo capitolo di Perfect Dark. Sappiamo che l’universo di gioco è sicuramente quello creato dai noti RARE e che il gioco sarà in terza persona, però non sappiamo con esattezza se si tratta di un sequel diretto, un reboot o un semplice spin-off. Il gioco sembra mostrare un’ambientazione Cyberpunk molto più cupa e distopica rispetto al primo capitolo della serie.

Sicuramente durante i prossimi mesi i ragazzi di The Initiative ci faranno sapere qualche novità succosa. Per il momento dobbiamo accontentarci di questo trailer a dir poco ipnotico ed aspettare con pazienza. L’unica certezza che abbiamo per il momento è che si tratta di un AAAA, ovvero un titolo economicamente molto grosso (dal punto di vista dell’investimento). Quindi il progetto ha tutte le potenzialità per essere un grande opera!

I The Game Awards 2020 ci hanno regalato un grande momento svelandoci finalmente, dopo anni di rumor, Perfect Dark, il primo gioco sviluppato dai ragazzi di The Inivtiative. Cosa ne pensate di quanto mostrato per la prima volta da questo talentuoso team di sviluppo degli Xbox Game Studios? Vi aspettavate un qualcosa del genere, o quanto mostrato vi ha saputo colpire più delle vostre aspettative? Diteci la vostra con un commento nella sezione dedicata.